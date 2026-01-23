scorecardresearch
 
आगरा: पुलिस और वकील ने एक दूसरे के पकड़े कॉलर, जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

आगरा के थाना न्यू आगरा में पुलिस और वकीलों के बीच उस समय हंगामा हुआ जब एक वकील पर महिला से अभद्रता का आरोप लगा. वकीलों के थाने पहुंचने के बाद विवाद बढ़ा और वीडियो वायरल हो गया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, जांच जारी है.

वकील और पुलिस में धक्का-मुक्की (Photo: Screengrab)
आगरा के थाना न्यू आगरा में पुलिस और वकीलों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. एक मामले में एक पक्ष की ओर से वकील थाने पहुंचे थे. इसी दौरान आरोप है कि एक वकील ने दूसरे पक्ष की महिला के साथ अभद्रता की. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अभद्रता करने वाले वकील को रोकने की कोशिश की.

बताया जा रहा है कि वकील के साथ कथित अभद्रता की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में वकील एकजुट होकर थाने पहुंच गए. इसके बाद थाने परिसर में हंगामा शुरू हो गया. वकीलों का कहना है कि वे तहरीर देने गए थे, लेकिन थाने में उनके साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की गई. वहीं पुलिस पक्ष का कहना है कि महिला से अभद्रता की शिकायत के बाद स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया.

पुलिस और वकीलों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा

घटना के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर मामला और गरमा गया. वीडियो में थाने के अंदर हंगामे की स्थिति दिखाई दे रही है.

सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को शांत कराया. इसके बाद मामला नियंत्रण में आया. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है. वायरल वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है.

घटना का वीडियो वायरल 

पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल थाने में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन मामले को लेकर जांच जारी है.

