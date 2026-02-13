आगरा: बहन की हत्या कर चित्रकूट में 'बाबा' बनकर छिपा था भाई, पुलिस ने ऐसे दबोचा

यूपी के आगरा में मां के गहनों के लालच में अपनी सगी बहन की हत्या करने वाले आरोपी रवि कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वारदात के बाद आरोपी चित्रकूट में मंदिर के बाहर 'बाबा' का भेष धारण कर छिपा हुआ था. वह राजस्थान में रहने वाले अपने एक तथाकथित 'गुरु' के संपर्क में भी बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार, रवि कुशवाहा ने अपने साथी अभय उर्फ काके के साथ मिलकर बहन अनीता कुशवाहा की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया. मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के नगला पोप का है, जहां 4 फरवरी को अनीता की घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

जांच में सामने आया कि वर्ष 2022 में रवि ने डौकी स्थित अपनी ससुराल में बम फेंका था. उस मामले में पुलिस ने उसे हत्या के प्रयास और विस्फोटक अधिनियम के तहत जेल भेजा था. उस दौरान उसकी बहन अनीता ने पैसे का इंतजाम कर जमानत कराई थी. आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद रवि लगातार मां के गहनों और पैसों को लेकर बहन पर दबाव बना रहा था.

हत्या के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की. मोबाइल फोन न होने के कारण उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल था, लेकिन तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस चित्रकूट पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है, जबकि उसका साथी अभय उर्फ काके अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

