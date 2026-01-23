scorecardresearch
 
कोडिन सिरप तस्करी केस में एक्शन: सरगना शुभम जायसवाल के ऊपर शिकंजा, करीब 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जप्त

वाराणसी में कोडिन कफ सिरप तस्करी के फरार सरगना शुभम जायसवाल पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. अवैध कमाई से अर्जित उसके पिता के नाम की तीन संपत्तियों को सोनभद्र पुलिस ने कुर्क कर लिया है. भेलूपुर स्थित बहुमंजिला 'KBN प्लाजा' पर नोटिस चस्पा कर उसे सीलबंद कर दिया गया है.

शुभम जायसवाल से जुड़ी तीन संपत्तियां जप्त (Photo- ITG)
कोडिन कफ सिरप मामले में फरार चल रहे सरगना शुभम जायसवाल के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है. इसी के तहत अवैध धंधे से अर्जित की हुई संपत्ति के जप्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. शुक्रवार को वाराणसी में शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के नाम से बनाई गई तीन संपत्तियों पर पहुंची सोनभद्र की पुलिस और प्रशासन की टीम ने जप्तीकरण की कार्रवाई की. तीनों ही संपत्तियों पर नोटिस लगाने के अलावा प्रशासन ने अपना ताला लगाकर सीलबंद की भी कार्रवाई की. 

आपको बता दें कि वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत तुलसीपुर महमूरगंज इलाके में बहुमंजिला KBN प्लाजा बिल्डिंग पर जैसे ही सोनभद्र पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची वैसे ही अफरातफरी मच गई. मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने पोस्टर के आकार में नोटिस को प्रॉपर्टी पर कई जगह और मुख्य गेट पर भी चस्पा किया. इसके अलावा अपना ताला लगाकर सील बंद की भी कार्रवाई पूरी की. 

मौके पर मौजूद संपत्ति की देखभाल करने वाले रामनारायण उपाध्याय ने बताया कि शुभम के पिता भोला जायसवाल के नाम से यह संपत्ति ली गई है और वह उसकी देखभाल करते हैं. बिल्डिंग में शुभम के शराब ठेके से संबंधित कारोबार और लेनदेन का काम हुआ करता था.  

वहीं, सीओ सिटी सोनभद्र रणधीर मिश्रा ने बताया कि आज वाराणसी के भेलूपुर, सिगरा और चेतगंज के रामकटोरा इलाके कि कुल तीन संपत्तियों पर जप्तीकरण की कार्रवाई की गई. यह तीनों संपत्तियां शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के नाम पर हैं और इसकी कुल कीमत साढ़े 28 करोड़ रुपये आंकी गई है. कोर्ट के आदेश पर जप्तीकरण की कार्रवाई हुई है. 

---- समाप्त ----
