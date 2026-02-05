scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमरोहा: हिंदू लड़कियों को गाली देना 'भाभी जान' को पड़ा भारी, पुलिस ने समरीन निशा को भेजा जेल

यूपी के अमरोहा में सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और लड़कियों के खिलाफ अभद्र वीडियो वायरल करने वाली महिला समरीन निशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हिंदू युवा मंच की शिकायत और बढ़ते विरोध के बाद पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर यह कार्रवाई की है.

Advertisement
X
अमरोहा पुलिस ने समरीन निशा को भेजा जेल (Photo- Screengrab)
अमरोहा पुलिस ने समरीन निशा को भेजा जेल (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की रहने वाली समरीन निशा पत्नी सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी महिला ने सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय और लड़कियों के विरुद्ध आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो वायरल किया था. इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने भारी विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की. हिंदू युवा मंच के नेता प्रतीक शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने 3 फरवरी 2026 को मामला दर्ज किया और अगले ही दिन 4 फरवरी को आरोपी महिला को पकड़कर कोर्ट में पेश किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था नफरती वीडियो

आरोपी महिला को सोशल मीडिया पर 'भाभी जान' के नाम से भी जाना जाता है. उसने अपने वीडियो में हिंदू लड़कियों के लिए बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, लोगों का गुस्सा भड़क गया. 

सम्बंधित ख़बरें

फायर ब्रिगेड से धुलवाई गई सड़क
बूंदाबांदी के बाद फिसलन भरी हो गई थी सड़क. (Photo: Screengrab)
जिस सड़क पर फिसले दर्जनों बाइक सवार, उसकी फायर ब्रिगेड से हुई धुलाई
टक्कर के बाद हाइवे पर पलटी कार. (Photo: Screengrab)
कोहरा बना जानलेवा! अमरोहा में एक के बाद एक 12 तो जालंधर में भिड़े 6 वाहन... कई जख्मी
wife killed husband
गले पर पैर रखकर घोंटा गला और...पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत
Amroha: Accused Kaleem arrested in encounter (Photo - Screengrab)
अमरोहा में जज के पेशकार की पीट-पीटकर हत्या करने वाला का एनकाउंटर

हिंदू युवा मंच ने अपने लेटर पैड पर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि इस कृत्य से धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है. तनाव बढ़ता देख अमरोहा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की.

बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई

अमरोहा पुलिस ने वादी प्रतीक शर्मा की तहरीर के आधार पर थाना अमरोहा देहात में मु0अ0सं0 35/26 पंजीकृत किया. महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुल्तानपुर इंतजाम अली निवासी 30 वर्षीय समरीन निशा को हिरासत में ले लिया. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी.

Advertisement

हिंदू संगठनों के विरोध के बाद गिरफ्तारी

वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया पर ही जवाबी वीडियो बनाकर और पुलिस प्रशासन को टैग कर गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी थी. पुलिस गिरफ्त में खड़ी महिला की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं. पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है. अमरोहा देहात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी और साक्ष्यों के आधार पर ही यह गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement