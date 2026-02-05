अबतक 300 लड़कियों का शिकार... हिंदू बनकर फंसाते, अश्लील वीडियो बनाते, फिर धर्मांतरण के लिए करते मजबूर! बस्ती की पीड़िता की आपबीती

Uttar Pradesh News: बस्ती जिले में AIMIM नेता अजफरुल हक उर्फ प्रिंस द्वारा हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और उनका धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है. पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने प्रिंस सहित 8 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और धर्मांतरण की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. मुख्य आरोपी प्रिंस को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इसी बीच, शासन ने जिले के एसपी अभिनंदन का तबादला सहारनपुर कर दिया है और उनकी जगह यशवीर सिंह को बस्ती का नया कप्तान बनाया गया है.

हिंदू पहचान बताकर फंसाया, फिर किया गैंगरेप

कलवारी थाना क्षेत्र की पीड़िता ने बताया कि जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई थी. प्रिंस ने खुद को हिंदू बताया और हाथ में कलावा पहनकर उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया. आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता का यौन शोषण किया. जब युवती शिकायत लेकर उसके घर पहुंची, तो प्रिंस ने अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया. पीड़िता ने खुलासा किया कि विरोध करने पर उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता था और भाई का अपहरण तक कर लिया जाता था.

300 लड़कियों को शिकार बनाने का दावा

पीड़िता ने पुलिस के सामने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसका दावा है कि हिस्ट्रीशीटर प्रिंस और उसके घरवाले करीब 300 हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना चुके हैं. ये लोग हिंदू बनकर लड़कियों को फंसाते थे, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे. आरोप है कि इन लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में धकेलने और देश-विदेश में बेचने की भी साजिश रची जाती थी. इस काले कारनामे में आरोपी के घरवाले भी बराबर के साझीदार थे.

आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस

एक्शन के बीच SP अभिनंदन का तबादला

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी अभिनंदन ने एफआईआर और गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए थे. आरोपी प्रिंस को बांद्रा से दबोच लिया गया, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के तुरंत बाद शासन ने 'तबादला एक्सप्रेस' चलाते हुए एसपी अभिनंदन को हटा दिया. उन्हें अब सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है. जिले में इस चर्चा का बाजार गर्म है कि धर्मांतरण रैकेट के खुलासे और पुलिस की शुरुआती कार्यप्रणाली को लेकर उपजे विवाद के चलते यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.

नए कप्तान यशवीर सिंह से न्याय की उम्मीद

बस्ती के नए एसपी के रूप में अब आईपीएस यशवीर सिंह पदभार संभालेंगे. यशवीर सिंह की छवि एक बेहद सख्त और तेजतर्रार अधिकारी की रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि वह इस धर्मांतरण और गैंगरेप मामले की गहराई से जांच करवाएंगे और पीड़िता को न्याय दिलाएंगे. फिलहाल पुलिस आरोपी प्रिंस के अन्य साथियों और सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि इस गिरोह के बाकी सदस्यों को भी बेनकाब किया जा सके.

