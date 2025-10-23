कॉकरोच जलाने की कोशिश कर रही महिला से गलती से बिल्डिंग में लगी आग, पड़ोसी की मौत

दक्षिण कोरिया में एक अजीब घटना हुई, जहां एक महिला ने कॉकरोच को मारने के लिए खतरनाक तरीका अपनाया, जिससे एक महिला की मौत हो गई. 20 अक्टूबर को 20 साल की इस महिला ने अपने घर में कॉकरोच को खत्म करने के लिए फ्लेमथ्रोवर (आग फेंकने वाला उपकरण) इस्तेमाल किया. लेकिन गलती से आग भड़क गई और देखते ही देखते पूरा अपार्टमेंट जलने लगा. इस हादसे में एक पड़ोसी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. यह घटना बीबीसी की रिपोर्ट में बताई गई है और इसे सोशल मीडिया पर लोग काफी चौंकाने वाला बता रहे हैं.
महिला की गिरफ्तारी का वारंट जारी
ओसान शहर की पुलिस का कहना है कि अचानक लगी आग से आग तेजी से पूरे यूनिट में फैल गई और बिल्डिंग की सीढ़ियों तक पहुंच गई, जिससे लोग अपने घरों में फंस गए. संदिग्ध पर अब लापरवाही से मौत और गलती से आग लगाने जैसे आपराधिक आरोप लगाए गए हैं. उसके फरार होने की आशंका के चलते उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है.
कैसे हुई महिला की मौत
रिपोर्ट के मुताबिक, आग लगने के बाद जब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें एक 30 साल की चीनी महिला भी थी. उसने दो महीने पहले ही अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था. आग और धुएं की तेज लपटों के कारण सीढ़ियां बंद हो गई थीं, इसलिए वह और उसका पति ऊपर की मंजिल से खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने पहले अपने नवजात बच्चे को पड़ोसियों के पास पहुंचाया, जो पास की बिल्डिंग में थे.
पति तो सुरक्षित नीचे कूद गया, लेकिन महिला फिसल गई और पांचवीं मंजिल से गिर पड़ी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. उसकी नवजात बेटी सुरक्षित है. इस हादसे में आठ और लोग हल्के से घायल हुए, ज्यादातर को धुएं से दिक्कत हुई. अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है.