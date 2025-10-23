scorecardresearch
 

Feedback

कॉकरोच जलाने की कोशिश कर रही महिला से गलती से बिल्डिंग में लगी आग, पड़ोसी की मौत

दक्षिण कोरिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला की लापरवाही से उसके पड़ोसी की मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
दक्षिण कोरिया में एक महिला ने कॉकरोच को जलाने की कोशिश करते समय गलती से अपने अपार्टमेंट में आग लगा दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. ( Photo: AI Generated)
दक्षिण कोरिया में एक महिला ने कॉकरोच को जलाने की कोशिश करते समय गलती से अपने अपार्टमेंट में आग लगा दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. ( Photo: AI Generated)

दक्षिण कोरिया में एक अजीब घटना हुई, जहां एक महिला ने कॉकरोच को मारने के लिए खतरनाक तरीका अपनाया, जिससे एक महिला की मौत हो गई.  20 अक्टूबर को 20 साल की इस महिला ने अपने घर में कॉकरोच को खत्म करने के लिए फ्लेमथ्रोवर (आग फेंकने वाला उपकरण) इस्तेमाल किया. लेकिन गलती से आग भड़क गई और देखते ही देखते पूरा अपार्टमेंट जलने लगा. इस हादसे में एक पड़ोसी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. यह घटना बीबीसी की रिपोर्ट में बताई गई है और इसे सोशल मीडिया पर लोग काफी चौंकाने वाला बता रहे हैं.

महिला की गिरफ्तारी का वारंट जारी 
ओसान शहर की पुलिस का कहना है कि अचानक लगी आग से आग तेजी से पूरे यूनिट में फैल गई और बिल्डिंग की सीढ़ियों तक पहुंच गई, जिससे लोग अपने घरों में फंस गए. संदिग्ध पर अब लापरवाही से मौत और गलती से आग लगाने जैसे आपराधिक आरोप लगाए गए हैं. उसके फरार होने की आशंका के चलते उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है.

कैसे हुई महिला की मौत
रिपोर्ट के मुताबिक, आग लगने के बाद जब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें एक 30 साल की चीनी महिला भी थी. उसने दो महीने पहले ही अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था. आग और धुएं की तेज लपटों के कारण सीढ़ियां बंद हो गई थीं, इसलिए वह और उसका पति ऊपर की मंजिल से खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने पहले अपने नवजात बच्चे को पड़ोसियों के पास पहुंचाया, जो पास की बिल्डिंग में थे.

सम्बंधित ख़बरें

Donkey
खाने के लिए नहीं... लाखों गधों का इस चीज में इस्तेमाल कर रहा चीन! 
एक कैब में काम न करने वाले एसओएस बटन को दिखाने वाले वीडियो ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. (Photo: Instagram/ @tigerkoul)
VIDEO: कभी कैब का इमरजेंसी बटन चेक किया है? जब शख्स ने दबाया तो सामने आई हकीकत... 
Chinese man gold straw
चाय पीने के लिए खरीदी 12 लाख की गोल्ड स्ट्रॉ, गुम हुई तो... 
बिकिनी पहनकर गंगा स्नान करते हुए महिला का वीडियो वायरल हो रहा है.
गंगा में बिकिनी पहनकर नहाने लगी विदेशी महिला! वायरल वीडियो पर हुआ बवाल 
alien ship attack
29 अक्टूबर तक मना लें छुट्टियां... हार्वर्ड के वैज्ञानिक का दावा - एलियन करेंगे हमला 
Advertisement

पति तो सुरक्षित नीचे कूद गया, लेकिन महिला फिसल गई और पांचवीं मंजिल से गिर पड़ी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. उसकी नवजात बेटी सुरक्षित है. इस हादसे में आठ और लोग हल्के से घायल हुए, ज्यादातर को धुएं से दिक्कत हुई. अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement