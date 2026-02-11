scorecardresearch
 
महिला ने 500 रुपये में थे खरीदे पुराने झुमके... असल कीमत जान उड़े होश

पुराने चीज खरीदने की शौकीन एक महिला ने चैरिटी शॉप से ​​3.75 पाउंड यानी करीब 500 रुपये में एक झुमका खरीदा. घर जाकर जब उसने किसी कारणवश उस झुमके की कीमत पता कि तो उसके होश उड़ गए.

चैरिटी शॉप से सस्ते में खरीदे पुराने झुमके की कीमत जान दंग रह गई महिला (Photo - Pexels)
चैरिटी शॉप से सस्ते में खरीदे पुराने झुमके की कीमत जान दंग रह गई महिला (Photo - Pexels)

एक महिला ने चैरिटी शॉप से एक पुराना झुमका खरीद लाई. तब उसे पता नहीं था कि असल में इसकी कितनी कीमत हो सकती है. क्योंकि, वह पुराने सामान खरीदने की शौकीन है, इसलिए वह अक्स चैरिटी शॉप जाती रहती थी. 

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने जो पुराने झुमके खरीदे थे, वो  डिजाइनर यवेस सेंट लॉरेंट के झुमके थे. जिन्हें उसने  4 पाउंड से भी कम में खरीदा.  इस समझदार खरीदार का नाम सवाना निकोलसन है. उन्होंने बताया कि हाल ही में चैरिटी शॉप की अपनी खरीदारी के बाद उन्हें पता चला कि यह उनकी अबतक की शानदार खोज थी. 

32 साल की सवाना जब चैरिटी शॉप गईं तो उनकी नजरें अलमारियों पर पड़े इस सस्ते दाम के झुमकों पर पड़ीं. यवेस सेंट लॉरेंट ब्रांड के इन सोने के झुमकों में ड्रॉप डिजाइन, रिब्ड फिनिश, लोगो लेटरिंग और क्लिप-ऑन फास्टनिंग्स उकेरे हुए थे. सवाना ने सिर्फ 3.75 पाउंड यानी 500 रुपये में इसे खरीद लिया. 

सवाना ने बताया कि जब मैं घर पहुंची और पैकेजिंग से झुमके निकाले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे डिजाइनर झुमके मिल गए हैं. जब मैंने पीछे की तरफ YSL का लोगो देखा तो मैं दंग रह गई. जब मैंने उनकी असली कीमत पता की तो और भी हैरान रह गई! उस डिजाइनर झुमके की ​​सैकड़ों पाउंड कीमत थी.

मुझे याद है कि मैं थ्रिफ्ट स्टोर जाने ही वाली नहीं थी, लेकिन मैंने खुद को मना लिया. फिर जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा कि आज मेरा थ्रिफ्ट स्टोर का सबसे अच्छा दिन नहीं था. क्योंकि मैं सिर्फ एक जोड़ी झुमके और एक जोड़ी ट्रैकसूट ही लेकर घर आई थी. मुझे क्या पता था, मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था!

लक्जरी रीसेलर वेबसाइटों पर, YSL की बालियां 621 पाउंड से लेकर 731 पाउंड तक की कीमत पर लिस्टेड हैं. यानी इस झुमके की कीमत 90 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक थी, जो सवाना को सिर्फ 500 रुपये में मिल गई. 

---- समाप्त ----
