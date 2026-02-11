scorecardresearch
 
ट्रंप को लेकर हुई ऐसी तीखी बहस... बाप ने बेटी का गोली मारकर कत्ल कर दिया

टेक्सास में एक पिता ने राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में तीखी बहस होने के बाद अपनी ही बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी. बेटी अपने पिता के रूढ़िवादी विचारों से चिढ़ी रहती थी. बेटी के तर्क से गुस्से में आकर, शराब के नशे में बाप ने गोली चला दी.

ट्रेंप को लेकर बहस के बाद पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी (Photo - AP)
टेक्सास में एक पिता ने राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में तीखी बहस के बाद अपनी बेटी को गोली मार दी. हालांकि, जांच में इसे गैर-इरादतन माना गया और उस पर हत्या के आरोप नहीं लगाए गए. कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ. यह घटना ट्रंप के शपथग्रहण समारोह से पहले की है. जब पिता और बेटी के बीच ट्रंप को लेकर जोरदार बहस हुई थी. बाप-बेटी के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे. इस वजह से गुस्से में आकर पिता ने बेटी को गोली मार दी. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन से घूमने आई 23 वर्षीय लूसी हैरिसन की 10 जनवरी को डलास से लगभग 35 मील उत्तर में स्थित प्रॉस्पर में अपने पिता के घर पर सीने में गोली लगने के बाद  मौत हो गई. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जब लूसी छोटी थी, तब उसके पिता क्रिस हैरिसन  अमेरिका चले गए थे. जांच के दौरान क्रिस ने स्वीकार किया कि वह एक शराबी है और गोलीबारी वाले दिन उसने तीन गिलास शराब पी थी.

पिता पर नहीं चलेगा हत्या का मुकदमा
लूसी की मौत की जांच शुरू में स्थानीय पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले के रूप में की जा रही थी.अंत में कोलिन काउंटी की ग्रैंड जूरी ने पिता के खिलाफ अभियोग न चलाने का फैसला करने के बाद उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए.

वह अपने प्रेमी सैम लिटलर के साथ अमेरिका की यात्रा कर रही थी. लिटलर ने अदालत को बताया कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह से कुछ दिन पहले पिता और बेटी के बीच ट्रंप को लेकर बड़ी बहस हुई थी. लिटलर ने बताया कि क्रिस और लूसी के बीच अक्सर बहस होती थी. क्योंकि लूसी अपने पिता के रूढ़िवादी झुकाव से चिढ़ जाती थीं. खासकर इसलिए कि उन्होंने कुछ साल पहले एक ग्लॉक 9 मिमी हैंडगन खरीदी थी.

यह बहस तब शुरू हुई जब लूसी ने अपने पिता से एक ऐसी महिला के बारे में बात करनी शुरू की, जिसका  यौन उत्पीड़न हुआ था. लूसी ने कहा अगर मैं उस स्थिति में होती और मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ होता, तो आपको कैसा लगता? क्रिस ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी दो और बेटियां भी हैं.

ट्रंप को लेकर बहस कैसे शुरू हुई, स्पष्ट नहीं है
लिटरल ने कहा कि बहस के बीच कहां से ट्रंक का जिक्र उठा, यह स्पष्ट नहीं है. लेकिन, बहस के बीच ट्रंप के जिक्र के साथ ही दोनों के बीच नोंक-झोंक बढ़ गई. इस नोकझोंक में ट्रंप के नाम की क्या भूमिका थी, इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन पिता की असंवेदनशील प्रतिक्रिया ने लूसी को काफी परेशान कर दिया और वह गुस्से में ऊपर चली गई.

कुछ देर बाद हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से कुछ मिनट पहले, लूसी के पिता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ग्राउंड फ्लोर पर ले गए.  लिटलर ने बताया कि पंद्रह सेकंड बाद उसने एक जोरदार धमाका सुना, जिसके बाद क्रिस अपनी पत्नी हीथर के लिए चिल्लाने लगा.

लिटलर ने कहा कि मुझे याद है कि मैं कमरे में भागा और लूसी बाथरूम के प्रवेश द्वार के पास फर्श पर लेटी हुई थी और क्रिस बस चिल्ला रहा था.क्रिस के पुलिस को दिए बयान के अनुसार, वह टीवी पर  न्यूज देख रहा था, जिसमें गन शॉट की खबर आ रही थी. इसी दौरान उसने लूसी को अपनी बंदूक  दिखाने की पेशकश की. जैसे ही मैंने उसे दिखाने के लिए बंदूक उठाई, अचानक मुझे एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया. मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ. लूसी तुरंत गिर पड़ी. क्रिस ने स्वीकार किया कि उसे याद नहीं है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर थी या नहीं. क्योंकि क्रिस के मुताबिक, उसने काफी शराब पी रखी थी.

क्रिस पर शराब के नशे में गैर-इरादतन हत्या का आरोप
पुलिस अधिकारी लुसियाना एस्केलेरा ने अपनी साक्ष्य रिपोर्ट में उल्लेख किया कि जब वह कॉल का जवाब देने पहुंची तो उन्हें क्रिस की सांसों से शराब की गंध आ रही थी. क्रिस ने अपने वकील के माध्यम से जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने अपने कृत्य के परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है. ऐसा कोई दिन नहीं है जब मुझे उस नुकसान का बोझ महसूस न हो, एक ऐसा बोझ जिसे मैं अपने शेष जीवन भर ढोऊंगा.

