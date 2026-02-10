Winter Olympics में रशियन स्केटर ने किया 'धुरंधर' के गाने पर डांस, वीडियो वायरल

इटली में हो रहे 2026 विंटर ओलंपिक में रशियन मूल की फिगर स्केटर अनास्तासिया गुबानोवा के एक अनोखे स्केटिंग परफॉर्मेंस ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा है.इसमें वो 'धुरंधर'फिल्म के टाइटल ट्रैक सहित दूसरे बॉलीवुड म्यूजिक पर स्केटिंग करते हुए दिखीं. गुबानोवा के परफॉर्मेंस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं. इसे खासकर भारत के ऑनलाइन यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं.

23 साल की गुबानोवा एक प्रतिष्ठित रूसी-जॉर्जियाई फिगर स्केटर हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जॉर्जिया का प्रतिनिधित्व करती हैं. वह 2023 की यूरोपीयन चैंपियन, दो बार की यूरोपीयन रजत पदक विजेता हैं और आईएसयू चैलेंजर सीरीज और ग्रैंड प्रिक्स सर्किट में कई पदक जीते हैं.

विंटर ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के दौरान, गुबानोवा ने बॉलीवुड गानों के चुने गए मिश्रण पर स्केटिंग की. परफॉर्मेंस की शुरुआत फिल्म 'अशोका' के 'सन सनाना...' गाने से हुई और फिर वे 'धुरंधर' के जोशीले टाइटल सॉन्ग पर उतरीं, जो बॉलीवुड की हिट फिल्म है.

गुबानोवा ने लाल और सुनहरे रंग की पोशाक और लाल बिंदी पहनी थी, जिसे कई दर्शकों ने भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना. अपनी प्रस्तुति के कुछ हिस्सों में उन्होंने पंजाबी लोक नृत्यों की झलक भी दिखाई, जिससे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और खेल कौशल का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला.

उनके परफॉर्मेंस के वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर काफी वायरल हो रहे हैं. भारत से कई प्रशंसकों ने बॉलीवुड और ओलंपिक फिगर स्केटिंग के इस इस कमाल के मिश्रण को अदभुद बताया. बड़ी संख्या में इंडियन यूजर्स ने उनके म्यूजिक सेलेक्शन की प्रशंसा की और इसे सांस्कृतिक संगम के रूप में मनाया. इस वीडियो पर काफी यूजर्स अपने-अपने तरीके से रिएक्शंस दे रहे हैं.

