चलते ऑटो में सोती दिखी छोटी बच्ची... दिनभर रहती है पापा के साथ, दिल छू लेगी ये वायरल स्टोरी

इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. यह वीडियो एक ऑटो ड्राइवर और उसकी बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी को बयां करता है. नन्ही सी बच्ची दिनभर अपने पिता के ऑटो में रहती है. कभी वो पीछे सामान रखने वाली जगह में सो जाती है तो कभी पिता के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का दुनिया में और कोई नहीं है.

किसी शख्स ने एक ऑटो के पीछे लगेज रखने वाली जगह में सोई एक छोटी बच्ची का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. इसके बाद से इस ऑटो ड्राइवर की कहानी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है. इस वीडियो ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. इसमें एक ऑटो चालक की कहानी दिखाई गई है जो अपनी पत्नी को खोने के बाद पैसेंजर को लाने-ले जाने के दौरान अपनी छोटी बेटी को साथ रखता है.

जब पिता ऑटो में सवारी को ले जा रहा होता है तो इस दौरान बच्ची शांति से ऑटो के पिछले हिस्से में सो रही होती है. जब पैसेंजर बच्ची के बारे में पूछता है तो ड्राइवर मुस्कुराकर जवाब देता है कि ये मेरी बेटी है. इसका नाम आयुषी है.

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बातचीत आगे बढ़ने पर पूरी कहानी साफ हो जाती है कि आयुषी ऑटो में अपने पिता के साथ हमेशा क्यों रहती है? आयुषी की मां का देहांत हो गया है और तब से ऑटो ड्राइवर पिता अकेले ही अपनी बच्ची की परवरिश कर रहा है. दोनों पिता और बेटी का दुनिया में और कोई नहीं है. इस वजह से पिता उसे किसी के पास नहीं छोड़ सकता. यही वजह है वह उसे अपनी रोज़ाना की यात्राओं में साथ ले जाता है.

गाड़ी की हलचल से बच्ची शांत और बेफिक्र नजर आ रही है, अपने पिता के गाड़ी चलाते समय वह चैन से सो रही है. यह एक ऐसे सिंगल पैरेंट की वास्तविकता कहानी है जो काम और बच्ची की देखभाल दोनों को एक साथ संभाल रहा है.वीडियो में आगे, यात्री ड्राइवर और आयुषी को नाश्ता कराने के लिए बाहर ले जाता दिखाई देता है. छोटी बच्ची को जूस पीते दिखाई देती है और कैमरे की ओर देखते हुए मुस्कुराती है. खुशी का यह छोटा सा पल ऑनलाइन दर्शकों के दिलों को छू गया है.

इस वीडियो पर यूजर्स ने ऑटो ड्राइवर की सराहना करते नजर आ रहे हैं. वह जिस तरह से एक सिंगल पैरेंट होकर अपने काम और बेटी की परवरिश दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा है, यह काबीले तारीफ है. यह वीडियो को कामकाजी सिंगल पैरेंट के सामने आने वाली चुनौतियों को भी दिखाता है.

---- समाप्त ----