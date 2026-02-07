scorecardresearch
 
TIP मिलते ही डांस करने लगता है स्टाफ, बेंगलुरु के इस कैफे का वीडियो वायरल

बेंगलुरु का यह कैफे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ग्राहकों से टिप मिलने पर वह एक मजेदार डांस करते हैं, जिससे लोग खुश हो जाते हैं. यह अनोखी आदत लोगों को खूब हंसा रही है और बेहद सुर्खियों में है. 

बेंगलुरु का यह कैफे (Photo:insta/@Pratiksha Das)सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर रोजाना कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, जो कभी आपको हंसाते हैं, तो कुछ आपको रुलाते हैं. इन दिनों बेंगलुरु के कैफे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस देख लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. वैसे तो लोग कैफे में अपने दोस्तो के साथ समय बिताने या तो कुछ खाने पीने जाते हैं. लेकिन इस कैफे से अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए अलग तरीका अपनाया है. 

इस कैफे में जैसे ही कोई ग्राहक टिप देता है, कैफे के स्टाफ उनके लिए डांस करने लगते हैं. इसके कारण सोशल मीडिया पर कैफ पर चर्चा का विषय बन गया है. 

इंस्टा पर पोस्ट हुआ वीडियो

इस कैफे का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा रहा है कि टिप देते ही कैफे का स्टाफ म्यूजिक पर डांस करने लगता है. 

यूजर्स ने शेयर की अपनी राय 

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया आई है. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर इस तरह का कैफे हमारे शहर में खुल जाए तो, युवाओं का आकर्षण बढ़ जाएगा. दूसरे ने लिखा आपके पास बहुत कम समय है और आपको यह करना ही होगा. वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा कि सम्मानजनक माहौल + शानदार व्यवहार = पूरा पैसा वसूल.

