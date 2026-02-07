scorecardresearch
 
डबल इनकम का जुगाड़! ऑटो में ही खोल दी बिंदी-बाली की दुकान, ड्राइवर का अनोखा सेटअप वायरल

पैसे कमाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑटो ड्राइवर का वीडियो देख हर कोई हैरान हो रहा है. उसने अपने ऑटो की बैकसीट पर ईयररिंग्स का बिजनेस शुरू किया है, जो वाकई तारीफ के काबिल है. 

एक्सट्रा कमाई करने के लिए ऑटो ड्राइवर का ये आइडिया देख हर कोई हो रहा है हैरान. (Photo:insta/@Dhânü ßh)
पैसे कमाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. आज के दौर में लोग केवल नौकरी तक सीमित नहीं रह गए हैं. हर कोई कुछ एक्सट्रा कमाई करना चाहता है, जिसके लिए नए-नए रास्ते तलाश करते हैं. इस बीच कुछ लोग ऐसे आइडिया लेकर आते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हो कोई बोल रहा है कि साइड बिजनेस हो तो ऐसा...इस वीडियो ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. 

आप भी ले सकते हैं ये आईडिया 

ऑटो को हम केवल एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का साधन मानते हैं लेकिन ऑटोड्राइवर के दिमाग ने उसे एक बिजनेस हब भी बना दिया है.उसकी ये स्मार्टनेस देख हर कोई हैरान है. इसके लिए उसे ज्यादा निवेश या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि सड़क किनारे एक ऑटो खड़ा है और दूसरे ऑटो वाला उसका वीडियो बना रहा है. वह जब अपने कैमरे को यूम करता है तो, उसे बैकसीट पर झुमके दिखाई देते हैं, जो अलग-अलग रंग और डिजाइन के थे. 

चल रहा है बिजनेस 

ड्राइवर ने अपने ऑटो में ज्वेलरी का छोटा सा बिजनेस सेटअप कर रखा था. उस ऑटो में बैठने वाली महिलाओं को दिखा और अगर उन्हें ये पसंद आते तो वह उसे बेच देता. ड्राइवर के इस सोच को देखकर हर कोई हैरान है. उसे न ही किसी दुकान की जरूरत है और न ही अलग से समय निकालने की. 

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ 

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस देख लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगे. कई यूजर ने लिखा कि ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो यह सोचते थे कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसों का जरूरत होती है. वहीं, कुछ यूजर्स इस बिजनेस को बेस्ट आइडिया मान रहे हैं.  हालांकि, कुल लोगों का ये भी कहना है कि आज के दौर में जहां एक ओर महंगाई बढ़ रही है और आमआदमी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान है, ऐसे में यह आइडिया कई लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है.   

