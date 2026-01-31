सोशल मीडिया पर 10 मिनट डिलीवरी का सच आया सामने, देख हैरान हुए यूजर्स, छिड़ी नई बहस 

10 मिनट में डिलीवरी सुनने में जितना शानदार लगता है, इसकी हकीकत उतनी ही हैरान कर देने वाली है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस फास्ट डिलीवरी सिस्टम की परतें खोल दी हैं. लोग देख रहे हैं कि कैसे कुछ मिनटों में ही खाना आपके घर आ जाता जिसे आप फ्रेश सोचकर खाते हैं. यूजर्स यह जानकर हैरान हैं कि तेजी की इस दौड़ में सुरक्षा और सेहत तक पीछे छूट जाती है. अब सवाल उठने लगे हैं कि हमें इस सुपरफास्ट डिलीवरी सिस्टम को दोबारा से सोचने की जरूरत है.

वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दाल,चावल, कढ़ी, पराठे और यहां तक की रसमलाई के बड़े-बड़े फ्रोजन शेलफ है. ऑर्डर मिलते ही वह इन्हें गर्म करके भेज देते हैं.

वीडियो के जरिए सच आया सामने

वायरल हो रहे इस वीडियो को एक शख्स ने शेयर किया है, जिसने किचन के अंदर की सच्चाई दिखा दी है. वीडियो में देखा जा रहा है कि दाल,चावल, कढ़ी, पराठे और यहां तक की रसमलाई के बड़े-बड़े फ्रोजन रखें हुए हैं. हमें अब तक यहां लगता था कि हम जब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, तो वह ताजा बनता है पर वाकई में ऐसा नहीं है.

ऑर्डर मिलने पर इन फ्रोजन को तुरंत गर्म करके पैक कर दिया जाता है. इस तरह के क्लाउड किचन जो कुछ मिनटों में डिलीवरी का दावा करते हैं, वे पहले से ही बने आइटम को गर्म करके दे देते हैं.

लोग हो रहे हैरान

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जिसे अब तक 1 मिलियन लोग देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद वह इसपर एलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यही तो भविष्य है भाई. तुम अभी इसमें नए हो. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि इसे क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट कहते हैं. सारा खाना पहले से ही पका हुआ होता है.

नोट - ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है. .

