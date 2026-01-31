scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोशल मीडिया पर 10 मिनट डिलीवरी का सच आया सामने, देख हैरान हुए यूजर्स, छिड़ी नई बहस 

10 मिनट में डिलीवरी का दावा आजकल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. बड़ी-बड़ी कंपनियां तेज डिलीवरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती हैं, लेकिन अब इससे जुड़ा सच सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि इस फास्ट डिलीवरी मॉडल के पीछे का सच क्या है. यूजर्स यह जानकर हैरान हैं कि समय पर ऑर्डर पहुंचाने की होड़ में सुरक्षा, सेहत और ट्रैफिक नियमों तक को नजरअंदाज किया जा रहा है. इस खुलासे के बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुछ मिनटों की सहूलियत के बदले इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है?

Advertisement
X
वायरल वीडियो में 10 मिनट फूड डिलीवरी का सच आया सामने. (Photo: insta/@ ghanta)
वायरल वीडियो में 10 मिनट फूड डिलीवरी का सच आया सामने. (Photo: insta/@ ghanta)

10 मिनट में डिलीवरी सुनने में जितना शानदार लगता है, इसकी हकीकत उतनी ही हैरान कर देने वाली है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस फास्ट डिलीवरी सिस्टम की परतें खोल दी हैं. लोग देख रहे हैं कि कैसे कुछ मिनटों में ही खाना आपके घर आ जाता जिसे आप फ्रेश सोचकर खाते हैं. यूजर्स यह जानकर हैरान हैं कि तेजी की इस दौड़ में सुरक्षा और सेहत तक पीछे छूट जाती है. अब सवाल उठने लगे हैं कि हमें इस सुपरफास्ट डिलीवरी सिस्टम को दोबारा से सोचने की जरूरत है. 

वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दाल,चावल, कढ़ी, पराठे और यहां तक की रसमलाई के बड़े-बड़े फ्रोजन शेलफ है. ऑर्डर मिलते ही वह इन्हें गर्म करके भेज देते हैं. 

वीडियो के जरिए सच आया सामने

सम्बंधित ख़बरें

Photo : Pexels
बैंक ऑफ बड़ौदा के इन पदों पर निकली वैकेंसी, कौन कर सकता है अप्लाई, क्या है योग्यता, जानें सारी डिटेल
Husband wife found dead in Delhi
दिल्ली के एक घर में पति-पत्नी की संदिग्ध मौत, अलग-अलग कमरों में मिले शव
Bhajan clubbing
नाइट नहीं अब भक्ति लाइफ... दिल्ली में भजन क्लबिंग से लेकर यमुना क्रूज तक का मास्टर प्लान तैयार
Moin Qureshi encounter in Delhi
दिल्ली के वेलकम इलाके में एनकाउंटर, हत्या का फरार आरोपी मोइन कुरैशी गिरफ्तार
The IAF has described the S-400 as a “game changer” in India’s air defence strategy.
गणतंत्र दिवस के दौरान 'अदृश्य शक्तियों' के पहरे में था दिल्ली का आसमान

वायरल हो रहे इस वीडियो को एक शख्स ने शेयर किया है, जिसने किचन के अंदर की सच्चाई दिखा दी है. वीडियो में देखा जा रहा है कि दाल,चावल, कढ़ी, पराठे और यहां तक की रसमलाई के बड़े-बड़े फ्रोजन रखें हुए हैं. हमें अब तक यहां लगता था कि हम जब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, तो वह ताजा बनता है पर वाकई में ऐसा नहीं है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ghantaa (@ghantaa)

ऑर्डर मिलने पर इन फ्रोजन को तुरंत गर्म करके पैक कर दिया जाता है. इस तरह के क्लाउड किचन जो कुछ मिनटों में डिलीवरी का दावा करते हैं, वे पहले से ही बने आइटम को गर्म करके दे देते हैं. 

Advertisement

लोग हो रहे हैरान 

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जिसे अब तक 1 मिलियन लोग देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद वह इसपर एलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यही तो भविष्य है भाई. तुम अभी इसमें नए हो. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि इसे क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट कहते हैं. सारा खाना पहले से ही पका हुआ होता है.  

नोट - ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है. .

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement