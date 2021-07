Video: टैक्सी किराया सही वसूला जा रहा है या नहीं, दुबई में इस टेक्निक से किया जाता है चेक

अक्सर ये शिकायत सुनी जाती है कि टैक्सी से यात्रा करने पर अधिक किराया वसूला जाता है. टैक्सी का मीटर या तो चलता नहीं है, अगर चलता भी है तो उससे छेड़छाड़ का अंदेशा रहता है. ऐसी हेराफेरी करने वाले टैक्सी ड्राइवर्स से कैसे निपटा जाता है, दुबई की प्रशासन व्यवस्था से सीख ली जानी चाहिए.

दुबई म्युनिसिपेलिटी ने वहां चेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इस पर एक वीडियो जारी किया है. ये वैरीफिकेशन दो स्टेप्स में किया जाता है. एक स्टेप में 'म्युनिसिपेलिटी टैक्सीमीटर लीगल वैरीफिकेशन यूनिट' की ओर से देखा जाता है कि टैक्सी का किराया मापने वाला मीटर निर्धारित दरों वाला सही किराया दिखा रहा है या नहीं.

दूसरे स्टेप में गैसोलीन (पेट्रोल) स्टेशन पर फ्यूल मीटर्स की शुद्धता और कार्यक्षमता को परखा जाता है. दोनों स्टेप्स में सब कुछ सही पाए जाने पर वैरीफिकेशन की स्टैम्प लगाई जाती है. आप इस वीडियो को यहां भी देख सकते हैं:

#DubaiMunicipality checks Dubai's taxi metres to ensure their accuracy in measuring the period of the trip and fuel metres at gas stations across Dubai with experts and specialised technical staff and using the latest smart devices to ensure everyone's rights. pic.twitter.com/dbswPH4vii