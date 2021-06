केले के बाद अब महाराष्ट्र से दुबई निर्यात किया गया ड्रैगन फ्रूट, जानें किन राज्यों में होती है कमलम की खेती

भारत के कई फलों की मांग विदेश में बढ़ रही है. हाल ही में महाराष्ट्र के केले के बाद अब दुबई को ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया गया है. वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र के सांगली जिले के ताड़ासर गांव से ड्रैगन फ्रूट दुबई भेजे गए हैं.

मंत्रालय ने जानकारी दी कि विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की खेप दुबई भेजी गई है. बता दें कि ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) को कमलम भी कहा जाता है. महाराष्ट्र के सांगली जिले के ताड़ासर गांव किसान के मुताबिक ड्रैगल फ्रूट यानी कमलम की खेती के लिए कम ही पानी की जरूरत होती है. इस फल में विभिन्न विटामिनों तथा खनिजों भरपूर होते हैं.

Maharashtra | A farmer from Sangli's Tadsar village exported his produce of pink-white variety of dragon fruit to Dubai



"I've grown 330 fruit plants in my land. It requires less water for cultivation & contains fiber, vitamins, minerals & antioxidants,"Anandrao Pawar said y'day pic.twitter.com/Rwu4nScQYz