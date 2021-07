Deep Dive Dubai: दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, पानी के अंदर अपार्टमेंट, रेस्तरां और दुकानें

दुबई ने दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल तैयार कर लिया है. ये पूल दुबई के पास नाद अल शेबा इलाके में है. डीप डाइव दुबई (Deep Dive Dubai) की गहराई रिकॉर्ड तोड़ 60.02 मीटर है. इसकी क्षमता 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी की है जो ओलंपिक साइज के छह स्विमिंग पूल्स के बराबर है. डीप डाइव दुबई पब्लिक बुकिंग्स जुलाई के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है.

इस पूल की खासियत Sunken City (जलमग्न शहर) है जिसमें एक अपार्टमेंट, गैराज और आर्केड मौजूद है. इसमें स्कूबा डाइवर्स के लिए कई तरह के कोर्स उपलब्ध है. बिगिनर्स और अमैच्योर डाइवर्स के लिए भी यहां सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं. इस पूल में एक अंडरवाटर फिल्म स्टूडियो भी है जिसमें एडिटिंग रूम, वीडियो वॉल मौजूद है. 56 अंडरवाटर कैमरा के साथ पूल में अलग-अलग मूड के लिए 164 लाइट्स लगाई गई हैं.

गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज है नाम

डीप डाइव दुबई को दुनिया के सबसे गहरा स्विमिंग पूल होने की मान्यता गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स ने दे दी है. 1500 वर्ग मीटर में फैली इस सुविधा को विशाल सीप के आकार में बनाया गया है. ये संयुक्त अरब अमीरात की मोतियों के लिए गोताखोरी की विरासत के मुताबिक है.

इस साल के आखिर तक पूल में 80 सीटों वाला रेस्टोरेंट भी खोला जाएगा. इसके अलावा यहां मीटिंग्स, इवेंट्स, और कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा सकेंगी. पूल में डाइव शॉप और गिफ्ट शॉप भी होंगी.

An entire world awaits you at Deep Dive Dubai the world’s deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai pic.twitter.com/GCQwxlW18N