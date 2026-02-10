scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रात में ढूंढकर लौटाया पासपोर्ट-PR कार्ड, बेंगलुरु के टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी की कहानी वायरल

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक कैब ड्राइवर चर्चा में है. वजह है उसकी ईमानदारी. आइए जानते हैं क्या है उसकी कहानी.

Advertisement
X
इंटरनेट इन दिनों बैंगलुरु के एक ईमानदार कैब ड्राइवर उत्तम की जमकर तारीफ कर रहा है (Photo:Pexel)
इंटरनेट इन दिनों बैंगलुरु के एक ईमानदार कैब ड्राइवर उत्तम की जमकर तारीफ कर रहा है (Photo:Pexel)

इंटरनेट इन दिनों बैंगलुरु के एक ईमानदार कैब ड्राइवर उत्तम की जमकर तारीफ कर रहा है. कनाडा में रहने वाले फाउंडर ग्लेन इवान ने सोशल मीडिया पर बताया कि कैसे उन्होंने गलती से अपना पासपोर्ट, PR कार्ड और वॉलेट वाला बैग कैब में छोड़ दिया, लेकिन उत्तम ने रातभर की मेहनत के बाद वह बैग ढूंढकर उनके परिवार को लौटा दिया.

ग्लेन ने लिखा कि रात करीब 2:30 बजे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लौटने के बाद वह सीधे घर पहुंचे और थकान के कारण सो गए. नींद में ही उन्होंने अपनी स्लींग बैग कार में भूल दी. सुबह 10:30 बजे उनके पिता ने पूछा कि क्या उनके दस्तावेज कहीं खो गए हैं, तब उन्हें पता चला कि बैग गायब है.

उन्होंने बताया कि पासपोर्ट पर दर्ज पता और Uber पर दिए गए 'काफी अस्पष्ट' ड्रॉप-ऑफ लोकेशन में फर्क था. ऐसे में उत्तम सीधे उनके मोहल्ले पहुंचे और एक घंटे तक अलग-अलग घरों के दरवाजे खटखटाते रहे, लोगों से पूछते रहे कि क्या कोई यात्री बैग ढूंढ रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Russian figure skater Bollywood performance
Winter Olympics में रशियन स्केटर ने किया 'धुरंधर' के गाने पर डांस, वीडियो वायरल
techie-reveals-life-transformed-after-leaving-250k-microsoft-job
US की करोड़ों की जॉब छोड़ भारत लौटा टेकी, कहा- यहां की लाइफ सबसे बेहतर
Jeffrey Epstein Lolita Express
क्यों एपस्टीन के प्राइवेट जेट को कहा जाता था 'लोलिता एक्सप्रेस'? समझिए
Auto driver viral video India
हमेशा साथ रहती है ऑटो ड्राइवर की बेटी...दिल छू लेगी ये वायरल स्टोरी!
mumbai-local-these-videos-will-make-you-say-how-do-people-travel
मुंबई लोकल के ये वीडियो देख आप कहेंगे- आखिर यहां कैसे सफर करते हैं लोग?

इसी दौरान किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि सड़क पर उनकी मुलाकात ग्लेन के पिता से हो गई और उन्होंने बैग उसी समय उन्हें सौंप दिया.

Advertisement

ग्लेन ने लिखा कि उत्तम ने मुझे एक बड़े प्रशासनिक झंझट और महीनों के तनाव से बचा लिया. उनकी ईमानदारी और अतिरिक्त मेहनत ने मुझे विनम्र कर दिया. वह सच में इंटीग्रिटी वाले इंसान हैं.

सोशल मीडिया ने क्या कहा?

इस कहानी ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया. एक यूज़र ने लिखा कि दुनिया को और ज्यादा उत्तम जैसे लोगों की जरूरत है.दूसरे ने कमेंट किया कि उत्तम ईमानदार और विनम्र. भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे.एक अन्य ने लिखा कि क्या शानदार इंसान है! पासपोर्ट और PR कार्ड खोना बहुत बड़ा नुकसान होता.

गुरुग्राम की याद दिला गई कहानी

ऐसी ही एक घटना पिछले साल गुरुग्राम में हुई थी, जब एक ड्राइवर ने गलती से छूट गया 2 लाख का मैकबुक उसके मालिक को लौटा दिया था. छात्र ने लिखा कि जब वह घबराकर गेट तक दौड़ता आया, ड्राइवर वहीं खड़ा मिला लैपटॉप हाथ में लिए हुए. पैसे देने की कोशिश करने पर उसने कहा कि बेटा, तुम बच्चे जैसे हो. पैसे क्यों लूं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement