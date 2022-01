रेल मंत्री ने कहां की तस्वीर Tweet कर लिखा- 'कहीं स्वर्ग है तो यहीं है'

भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बर्फ से ढके श्रीनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं. उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए इंडो-फारसी सूफी गायक अमीर खुसरो की कुछ लाइनों को लिखा है. उन्होंने लिखा है "गर फिरदौस बर रूये ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त". इसका मतलब है कि अगर धरती पर स्वर्ग है, तो यहीं है.

वैष्णव ने जो तीन तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें से एक में श्रीनगर रेलवे स्टेशन और उसके आस-पास पेड़-पौधों के ऊपर बर्फ जमी देखी जा सकती है. जबकि दो अन्य तस्वीरें पटरियों की हैं, जहां बर्फ ही बर्फ जमी हुई है. ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं. हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है. इन तस्वीरों को वैष्णव ने 9 जनवरी को शेयर किया है. देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गईं.

इंटरनेट पर लोग इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं. वैष्णव के इस ट्वीट को अब तक 12 हजार से भी ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं. जबकि कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं.

एक यूजर ने लिखा, ''स्नोफ्लेक्स प्रकृति की सबसे नाजुक चीजों में से एक हैं. लेकिन जरा देखिए कि जब वह इतनी मात्रा में गिरती है तो वह कैसी हो जाती है. अगर आप प्रकृति से सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको हर जगह सुंदरता मिलेगी.'' दूसरे यूजर ने लिखा, ''शानदार, जानदार, जबरदस्त.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. कश्मीर से कन्याकुमारी गुजरात से अरूणाचल तक जन्नत है.''

"Snowflakes are one of nature's most fragile things, but just look what they can do when they stick together."



If you truly love nature, you will find beauty everywhere. 😍