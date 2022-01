दूल्हे की तरह दिखने की वजह से ट्रोल हो गए थे शशि थरूर, अब दिया जवाब

हाल ही में एक नवविवाहित जोड़े के साथ कांग्रेस दिग्गत नेता और सांसद शशि थरूर की एक फोटो वायरल हुई थी. इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने शशि थरूर को खूब ट्रोल किया था. अब शशि थरूर ने इस पर अपना जवाब दिया है. उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि आखिर उन्होंने गले में हार और सिर पर साफा क्यों पहना था.

शशि थरूर को जब यह तस्वीर दिखाई गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें उस शादी में इन्वाइट किया गया था. उन्होंने कहा, ''वहां सभी लोगों ने सिर पर साफा पहना था. सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था, जिसने साफा पहना हुआ था. और गले में हार भी मुझे घर के ही लोगों ने पहनाया था.''

बता दें, सोशल मीडिया पर शशि थरूर की जो फोटो वायरल हुई थी, उसमें वह सिर पर साफा पहने और गले में माला पहने पारंपरिक वेशभूषा में दूल्हा और दुल्हन के साथ खड़े दिखे थे. आमतौर पर ये सारी चीजें एक दूल्हे द्वारा पहनी जाती हैं. वैसे ये फोटो अर्बन मीडिया नेटवर्क के एमडी और ग्रुप सीईओ अभिषेक कुलकर्णी की शादी की है. इसमें अभिषेक अपनी पत्नी चाहत के साथ खड़े हैं और उनके साथ इस फोटो में शशि थरूर भी हैं.

The man who never fails to bless me in whatever I do, either in person or in spirit. For the most special occasion of my life, @ShashiTharoor travelled all the way & stayed with us for two days in Mahabaleshwar to bless @chahatdalal & me and enjoyed every bit of our wedding 1/2 pic.twitter.com/aKeCG5iR8D