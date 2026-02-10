'अब आया न लाइन पे…', T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के यू-टर्न पर लोग ऐसे ले रहे मजे

इंटरनेट अगर सबसे ज़्यादा किसी के मजे ले रहा है, तो वह है पाकिस्तान के. ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वजह है पाकिस्तान क्रिकेट की कभी हां, कभी ना. 15 फरवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का वहां के प्रधानमंत्री ने बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया था. लेकिन हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान अपनी बात पर टिक ना सका. अब राजी हो गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ… या यूं कहें, उसे होना ही था. मजबूरी थी.
15 फरवरी को होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भारत–पाकिस्तान मैच अब तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेला जाएगा. पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से बातचीत के बाद अपनी टीम को खेलने का निर्देश दिया, जबकि कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान इस मैच का बहिष्कार करने का संकेत दे रहा था.
जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई शुरू हो गई. आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार पोस्ट, जहां पाकिस्तान के इस हालात के मजे लिए जा रहे हैं.
पाकिस्तानी क्रिकेट अधिकारी अपने ही प्रधानमंत्री को 'प्रीमेच्योर बॉयकॉट एनाउंसमेंट' के लिए 'बेल्ट ट्रीटमेंट' दे रहे हैं. पोस्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को शुक्रगुजार होना चाहिए कि आईसीसी ने उनकी बेवकूफी को नजरअंदाज किया और मैच को संभावित विवाद से बचा लिया.
कई यूजर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट की आर्थिक हकीकत की ओर भी इशारा किया. उनका कहना था कि भारत–पाकिस्तान मुकाबला प्रसारकों, स्पॉन्सर्स, क्रिकेट बोर्डों और फैंस के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका बहिष्कार वास्तव में सिर्फ एक प्रतीकात्मक बयान ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था.
रमेश श्रीवत्स ने भी मज़ाक में लिखा कि पाकिस्तान ने पहले बॉयकॉट की धमकी दी, फिर आईसीसी की चेतावनी मिली, तुरंत झुक गया और अब किसी तरह भारत (डिफेंडिंग चैंपियन) के खिलाफ खेलने का रास्ता ढूंढ रहा है, ताकि अपनी संभावनाओं को “कोहली-फाई” कर सके.
क्रिकेट विश्लेषक मुफद्दल वोहरा ने मामले को बच्चों वाली एनालॉजी से समझाया-जैसे कोई बच्चा गुस्से में पढ़ाई न करने की धमकी दे और माता-पिता के डांटते ही वापस क्लास में जाकर कहे कि उसने खुद ही पढ़ने का फैसला किया है.
इसका मतलब ये कभी नहीं जाएगा...
पाकिस्तान के नखरे...
पाकिस्तान का यू-टर्न
हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की यही कहानी दोहराई जाती है
ये तो पुरानी आदत है
अब आया ना लाइन पे
किसी ने ऐसे लिए मजे
बांग्लादेश का हाल...
कितने पैसे लेगा बोल...
कुल मिलाकर, पाकिस्तान के इस यू-टर्न ने क्रिकेट फैंस के लिए भारत-पाक मैच का रोमांच तो बढ़ा ही दिया है, लेकिन इंटरनेट पर उसकी जमकर किरकिरी भी जारी है.