scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PAK में ऐसी कंगाली ! गटर के ढक्कन तक गायब, अब सरकार बना रही नया सख्त कानून

कंगाल पाकिस्तान में हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गटर के ढक्कन भी सुरक्षित नहीं. लगातार चोरी के बाद अब सरकार को सख्त कानून लाना पड़ा है.

Advertisement
X
पाकिस्तान में खासकर लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों में ये घटनाएं आम है (Representative Image:Pexels)
पाकिस्तान में खासकर लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों में ये घटनाएं आम है (Representative Image:Pexels)

पाकिस्तान में खुले मैनहोल का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर ट्रेंड कर रहा है. दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक कराची और लाहौर से कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग सड़क पर चलते-चलते अचानक 'गायब' होते दिखते हैं. ये कोई मैजिक या ट्रिक वीडियो नहीं, बल्कि खुले मैनहोल और चोरी हुए ढक्कनों की वजह से हो रहे खतरनाक हादसे हैं.

3 साल के बच्चे का दर्दनाक वीडियो वायरल

पाकिस्तान के कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे कई मामलों का जिक्र है, जहां ढक्कन चोरी या गायब होने के कारण लोगों की जान पर बन आई है. सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो कराची के निपा चौरंगी का है, जहां 3 साल का बच्चा इब्राहिम दुकान से बाहर निकलकर दौड़ता है और अचानक खुले मैनहोल में गिर जाता है. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और पूरे पाकिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई. लोगों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

सम्बंधित ख़बरें

Gold chain pigeon
ज्वैलरी शॉप से गोल्ड चेन ले उड़ा कबूतर, गले में डालकर घूमता रहा... फोटो वायरल!
South Atlantic Anomaly
यहां टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं सैटेलाइट, बढ़ रहा है आसमान का 'बरमूडा ट्रायंगल'
सीडीएस-2 परीक्षा 14 सितंबर 2025 को हुई थी. इसका परिणाम इस हफ्ते घोषित हो सकता है. (फोटो-ITG).
'Examination भी नहीं लिख पा रहे...' UPSC नोटिफिकेशन में गलतियों की भरमार
sim card gold extraction,qiao china gold,china viral video
कबाड़ सिम से निकाला 26 लाख का गोल्ड! चीन के युवक का वीडियो चर्चा में
Man Addicted to Eating Spit
दूसरों का थूक खरीदकर खाता है ये शख्स... इतना खरीदा कि कर्ज में डूब गया

मां-बेटी की मौत ने हिला दिया पंजाब

लाहौर के भत्ती गेट इलाके में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक मां और उसकी 10 महीने की बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर डूब गईं. यह वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ और पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया. इसके अलावा शहर में बच्चों और महिलाओं के अचानक सड़क के भीतर गिरने के कई अन्य वीडियो भी सामने आए, जिन्होंने आम जनता में डर और नाराजगी दोनों बढ़ा दी.

Advertisement

डेली पाकिस्तान के मुताबिक, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इन हादसों के बाद कड़ा कदम उठाया है. उन्होंने घोषणा की कि अब मैनहोल ढक्कन चुराने, खरीदने या बेचने वालों को 1 से 10 साल की जेल और भारी जुर्माना लगेगा. मरियम ने अफसरों को फटकारते हुए कहा कि वे हर रात यह जांचती हैं कि कहां-कहां ढक्कन गायब हैं, क्योंकि यह लोगों की जान का मामला है.मरियम नवाज ने पूरे पंजाब में ऐसे नए ढक्कन लगाने का आदेश दिया है जिन्हें बेचा न जा सके. कुछ जिलों में GPS ट्रैकर वाले कवर लगाने की योजना भी चर्चा में है, ताकि चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

देखें वीडियो

 

 

ढक्कन चोरी का बढ़ता रैकेट

ढक्कन चोरी की घटनाओं ने पाकिस्तान की सड़कों को और असुरक्षित बना दिया है. कई वायरल क्लिप्स में देखा गया कि कुछ लोग महंगी कारों से उतरकर मैनहोल के ढक्कन चुरा रहे हैं. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इस्लामाबाद में 1600 से ज्यादा मैनहोल कवर गायब होने की रिपोर्ट सामने आई है. सोशल मीडिया पर लोग तंज कसते दिखे-पाकिस्तान में अब गटर के ढक्कन भी सुरक्षित नहीं!


पाकिस्तान में (खासकर लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों में) गटर के ढक्कन की चोरी का मुख्य कारण आर्थिक संकट और स्क्रैप (कबाड़) में लोहे की ऊंची कीमत है.इस लोहे को चुराकर कबाड़ी बाजार, फैक्ट्रियों या हार्डवेयर दुकानों में बेच दिया जाता है, जिससे चोरों को तुरंत कुछ सौ से हजार रुपये मिल जाते हैं.

Advertisement

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement