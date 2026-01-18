scorecardresearch
 
20 साल पुराने थर्मस ने शख्स की जान कैसे ली? डॉक्टर ने समझाया पूरा मामला

कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में एक ही थर्मस सालों-साल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताइवान से सामने आया एक मामला बताता है कि यही आदत कभी-कभी जान के लिए खतरा बन सकती है.

डॉ. हांग योंग-शियांग ने इस पूरे मामले को एक टीवी शो में समझाया (सांकेतिक तस्वीर-Pixabay)
ताइवान में सामने आया एक मामला लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि रोजमर्रा की आदतें कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं. करीब 50 साल का एक शख्स, जो तीन दशक से बिना किसी गलती के ड्राइविंग करता आ रहा था, एक सुबह अचानक अपनी कार से नियंत्रण खो बैठा. बिना ब्रेक दबाए उसकी कार सीधे एक दुकान में जा टकराई. शुरुआत में यह एक सामान्य दुर्घटना लगी, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसकी स्थिति समझने की कोशिश की, तो धीरे-धीरे जो सच सामने आया वह कहीं ज्यादा गंभीर था.

क्या था मामला
अस्पताल में विस्तृत जांच के दौरान उसके शरीर में कई तरह की गड़बड़ियां नज़र आईं. हांगकांग की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक,दिमाग के एक हिस्से का सिकुड़ना, खून की कमी, किडनी पर असर और लगातार रहने वाली थकान. उसके स्वाद की समझ भी बिगड़ चुकी थी और उसे हमेशा लगता था कि खाने में नमक कम है. डॉक्टरों को यह सभी लक्षण एक ही दिशा में इशारा करते दिखे. खून की जांच रिपोर्ट ने उनकी शंका की पुष्टि कर दी उसके शरीर में लेड की मात्रा बेहद ज्यादा था.

शरीर में जहर कहां से आया
अब सबसे बड़ा सवाल था कि यह जहर उसके अंदर गया कहां से. जांच आगे बढ़ती गई और आखिरकार एक चौंकाने वाली वजह निकलकर सामने आई. वह शख्स लगभग 20 साल से एक ही थर्मस में कॉफी पीता आ रहा था. समय के साथ उस थर्मस की अंदरूनी परत खराब हो चुकी थी. जंग लगने और परत टूटने के बाद कॉफी जैसी गर्म और अम्लीय ड्रिंक उस धातु की परत को घिसती रही, और धीरे-धीरे लेड उसकी कॉफी में मिलने लगा. यह सिलसिला सालों तक बिना रुके चलता रहा और हर दिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जहर उसके शरीर में जमा होता गया.

यह भी पढ़ें: बेटी के दांत का X-ray कराने ले गई मां, रिपोर्ट देखकर चौंके डॉक्टर, खुल गया राज

डॉक्टर ने पूरा केस समझाया
ताइवान के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. हांग योंग-शियांग ने इस पूरे मामले को एक टीवी शो में समझाया, जिसके बाद लोग इस घटना पर चर्चा करने लगे. डॉक्टरों ने बताया कि लंबे समय तक लेड के संपर्क में रहने से उसके मानसिक और शारीरिक दोनों हालात बिगड़ने लगे. याददाश्त कमजोर होना, निगलने में कठिनाई जैसी समस्याएं भी उभर आईं. उसी दौरान उसे एस्पिरेशन निमोनिया हो गया और कार हादसे के करीब एक साल बाद उसकी मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को देखकर हैरान थे.कई यूजर्स ने यह सवाल उठाया कि कोई एक थर्मस इतने लंबे समय तक इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जबकि कुछ ने इसे रोजमर्रा की चीजों में छिपे खतरे की याद दिलाने वाला मामला बताया.

