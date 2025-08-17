बेटी के दांत का X-ray कराने ले गई मां, रिपोर्ट देखकर चौंके डॉक्टर, खुल गया राज

अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में एक साधारण डेंटल चेकअप ने एक मां और उसकी 13 साल की बेटी के लिए एक हैरान करने वाला अनुभव दे दिया. यह कहानी न केवल मेडिकल मिस्ट्री की तरह सामने आई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई. आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला.

ब्रेसेज के लिए गई थीं, साइनस में मिला धातु का टुकड़ा

न्यूजवीक की खबर के मुताबिक, ओफीलिया (बदला हुआ नाम) अपनी 13 साल की बेटी को ब्रेसेज की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऑर्थोडॉन्टिस्ट के पास ले गई थीं. यह एक रूटीन विजिट थी, लेकिन एक्स-रे ने सबको चौंका दिया. ओफीलिया ने न्यूजवीक को बताया कि ऑर्थोडॉन्टिस्ट ने एक्स-रे स्क्रीन पर लगाए, और हम सबने एक साथ देखा. कई मिनट तक हम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है.

स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि बेटी की साइनस में धातु का एक छोटा टुकड़ा फंसा हुआ था. मां के लिए यह पूरी तरह रहस्य था, लेकिन उनकी बेटी तुरंत समझ गई कि यह क्या है और वहां कैसे पहुंचा.

क्या था वो धातु का एक छोटा टुकड़ा

कहानी छह महीने पीछे जाती है, जब बेटी ने अपनी मां से नाक छिदवाने की इच्छा जताई थी. उसकी एक दोस्त ने हाल ही में नोज पियर्सिंग कराई थी, जिससे प्रेरित होकर उसने भी यही करने की ठानी. लेकिन ओफीलिया ने साफ मना कर दिया और कहा कि 16 साल की उम्र से पहले नाक छिदवाना नहीं होगा.

ओफीलिया ने बताया कि उनकी बेटी को गंभीर ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) है, जिसके कारण उस समय उसका इम्पल्स कंट्रोल बहुत कम था. बेटी ने मां की बात न मानते हुए कान छिदवाने वाली इयररिंग से खुद ही नाक में छेद करने की कोशिश की. ओफीलिया के मुताबिक कि उसने इयररिंग को नाक के अंदर से धकेलने की कोशिश की. शायद छींक आई या कुछ और हुआ, और वह धातु का टुकड़ा साइनस में फंस गया.

बेटी ने इस घटना को छुपाया, क्योंकि उसे डर था कि मां नाराज होंगी. समय के साथ वह इसे भूल गई और मान लिया कि शायद वह टुकड़ा निगल गया होगा.

Reddit पर वायरल हुई तस्वीरें

जब डेंटल एक्स-रे ने इस राज को उजागर किया, तो ओफीलिया ने अपनी हैरानी को Reddit पर यूजरनेम u/Scared_Category6311 के तहत शेयर किया. उनकी पोस्ट ने तहलका मचा दिया और 73,000 से ज़्यादा अपवोट्स बटोर लिए.

मां का बदला नजरिया

इस घटना का अंत सौभाग्य से पूरी तरह सुरक्षित और दर्दरहित रहा. ओफीलिया ने तुरंत एक ENT (Ear, Nose, Throat) विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिन्होंने पहले बेटी के टॉन्सिल्स निकाले थे. डॉक्टर ने लंबी मेडिकल चिमटी की मदद से धातु के टुकड़े को आसानी से हटा लिया. ओफीलिया ने बताया कि मेरी बेटी को कोई दर्द नहीं हुआ और उसने इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से हैंडल किया.इस अनुभव ने ओफीलिया के नज़रिए को थोड़ा बदल दिया. पहले वह नोज पियर्सिंग के सख्त खिलाफ थीं, लेकिन अब उनका रुख नरम हो गया है. उन्होंने हंसते हुए कहा कि शायद इस साल वह अपनी नाक छिदवा ले.

---- समाप्त ----