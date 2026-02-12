scorecardresearch
 
हम यही तो मिस कर रहे थे... मुंबई की 'म्यूजिकल रोड' पर बोले यूजर्स

मुंबई की सड़कों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि मुंबई की सड़के 'म्यूजिकल रोड' बन गई हैं. इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.   

मुंबई की सड़कों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. (Photo: x/@IndianTechGuide)
जरा सोचिए कि आप सड़कों पर अपनी गाड़ी से चल रहे हैं और अचानक से आपको प्यारा सा गाना सुनाई दे तो आप क्या सोचेंगे? यह कोई जादू नहीं है बल्कि मुंबई की सड़कों की सच्चाई है. जापान के बाद अब भारत ने भी उस टेक्नोलॉजी को अपना लिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है. मुंबई में तैयार हुई देश की सबसे चर्चित सड़क जिसे ‘म्यूजिकल रोड’ के नाम से जानते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जहां गाड़ियां जैसे ही सड़क पर चलती हैं, कानों में म्यूजिक की आवाज आने लगती है. 

सुनाई दे रही है ये धुन 

इस सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों के टायर से निकलती धुन ने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर सुना जा रहा है कि एआर रहमान का फेमस गाना जय हो की धुन सुनाई दे रही है. यही वजह है कि लोग इसे भारत की सबसे अनोखी और क्रिएटिव सड़क बता रहे हैं.

कहां पर मौजूद है ये रोड?

बता दें कि छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर अब गाड़ी चलाने वाले लोगों को ऑस्कर विनिंग सॉन्ग 'जय हो' सुनाई देगा. जब आपकी गाड़ियों का टायर सड़कों पर रगड़ेगा तब ये गाना सुनाई देगा. इसकी दूरी करीब 500 मीटर है. जैसे ही आपकी गाड़ी इस हिस्से पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, तब आपको गाना सुनाई देगा.

क्या होती है म्यूजिकल रोड? 

म्यूजिकल रोड एक तरह की सड़के होती हैं, जिसमें निश्चित दूरी और पैटर्न में grooves का निर्माण किया जाता है. जब कोई गाड़ी तय की गई स्पीड पर इनसे गुजरता है, तो टायर और सड़क के बीच कंपन पैदा होता है. यह कंपन ध्वनि में बदलकर एक खास म्यूजिक का एहसास करवाता है. खांचों की दूरी जितनी सटीक होती है, धुन उतनी ही साफ और पहचानने लायक बनती है. 

सोशल मीडिया यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया 

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारत अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि लोगों को ड्राइविंग का अनुभव भी दे रहा है. कुछ लोगों ने इसे ट्रैफिक नियमों के लिहाज से भी देखा. ऐसा इसलिए क्योंकि सही धुन तब ही बजेगी जब गाड़ी तय स्पीड पर चलाई जाए.

