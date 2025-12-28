scorecardresearch
 
मोनालिसा से लेकर...2025 में वायरल हुए ये लोग, सोशल मीडिया ने रातोरात बदल दी किस्मत

2025 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने IIT बाबा, राजू कलाकार, मोना लिसा, बंदाना गर्ल और मेकअप आर्टिस्ट सोनाली जैसे आम भारतीयों को अचानक पहचान और लोकप्रियता दिलाई.

2025 में सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो ने कई लोगों को रातोंरात देशभर में मशहूर बना दिया. ( Photo: Instagram/@iit.baba,sonali_mehndi, monalisha_kumbh12)
2025 में सोशल मीडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आज के दौर में कोई भी आम इंसान रातों-रात स्टार बन सकता है. बस एक छोटा-सा वीडियो, एक सच्चा भाव या कोई अलग पहचान लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए काफी होती है. इस साल भी कई ऐसे भारतीय सामने आए, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अचानक चर्चा का विषय बन गए. आइए आसान भाषा में जानते हैं ऐसे ही 5 लोगों के बारे में.

1. IIT बाबा: पढ़ाई से संन्यास तक का सफर
IIT बाबा 2025 में खूब चर्चा में रहे. वे पहले IIT के छात्र थे, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास का रास्ता चुन लिया. महाकुंभ के दौरान उनके शांत स्वभाव और जीवन पर दिए गए विचारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. लोग उनके साधारण जीवन, सोच और शांति भरे संदेशों से काफी प्रभावित हुए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhey Singh (@iit.baba)

 

2. राजू कलाकार: सादगी में छुपी आवाज
राजू कलाकार एक साधारण इंसान हैं, लेकिन उनकी गायकी ने उन्हें खास बना दिया. उनके गाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. बिना किसी तामझाम के, दिल से गाए गए उनके गानों ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. इसके बाद उन्हें बड़े मंचों पर गाने के मौके भी मिलने लगे.

3. मोना लिसा: एक झलक, जो वायरल हो गई
मोना लिसा किसी गाने या भाषण से नहीं, बल्कि अपने चेहरे और आत्मविश्वास से वायरल हुईं. उनका एक छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया. लोग उनकी आंखों और अंदाज़ की तारीफ करने लगे. इस वायरल वीडियो के बाद उन्हें मॉडलिंग और ब्रांड ऑफर मिलने लगे.

4. बंदाना गर्ल: स्टाइल और आत्मविश्वास की पहचान
‘बंदाना गर्ल’ अपने अलग फैशन और निडर अंदाज की वजह से वायरल हुईं. एक साधारण बंदाना पहनकर आत्मविश्वास के साथ दिखने वाली इस लड़की ने लोगों को खूब प्रभावित किया. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके स्टाइल और खुद पर भरोसे की जमकर तारीफ की.

 

5. सोनाली: मेकअप से बनाई पहचान
कोल्हापुर की मेकअप आर्टिस्ट सोनाली ने 2025 में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग इवेंट में रिहाना के ग्लैमरस लुक को बिल्कुल वैसा ही तैयार किया.

उनका मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो वायरल हो गया और उन्हें देश-भर से पहचान मिली. 2025 ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर पहचान बनाने के लिए बड़ी पहचान या पैसा जरूरी नहीं, बल्कि सच्चाई, हुनर और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है.

---- समाप्त ----
