कैमरे वाली नहीं, असली सफाई…दिल्ली के गंदगी से भरे पब्लिक टॉयलेट को शख्स ने किया चकाचक

सोशल मीडिया पर पब्लिक टॉयलेट की सफाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स गंदगी के अंबार से भरे पब्लिक टॉयलेट को साफ करता नजर आ रहा है. यह वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा है-दिल्ली देहात के इस जागरूक नागरिक को सलाम.

इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज शेयर किया (Photo:X/@Saurabh_MLAgk)
सोशल मीडिया पर अक्सर सफाई के नाम पर फोटो और वीडियो के लिए की गई औपचारिक सफाई देखने को मिलती है. नेता हों या सेलेब्रिटी, झाड़ू हाथ में लेकर दो मिनट के लिए कैमरे के सामने सफाई करते दिख जाते हैं. लेकिन कैमरा हटते ही सफाई का वो जोश भी गायब हो जाता है. ऐसे वीडियो को देखकर लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यही असली सफाई है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की सोच को झकझोर दिया है. यह वीडियो दिखाता है कि सफाई सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि मेहनत और हिम्मत का काम है. वीडियो दिल्ली देहात के एक पब्लिक टॉयलेट का बताया जा रहा है, जिसकी हालत बेहद खराब थी. चारों तरफ गंदगी, कीचड़ और बदबू फैली हुई थी. हालात ऐसे थे कि वहां जाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था.

वीडियो में एक आम नागरिक दिखाई देता है, जो यह तय करता है कि अब इस पब्लिक टॉयलेट को साफ किया जाएगा. वह हाथों में दस्ताने पहनता है और बिना किसी झिझक के उस गंदगी से भरे टॉयलेट के अंदर उतर जाता है. वह अपने हाथों से कीचड़ और गंदगी उठाता है. काफी देर तक सफाई करने के बाद वह पाइप से पानी डालता है और कुछ ही समय में टॉयलेट की हालत पूरी तरह बदल जाती है.

देखें वीडियो

इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा-फोटो वीडियो के लिए औपचारिक सफाई तो बहुत देखी, मगर पब्लिक टॉयलेट की असली सफाई कम ही देखी होगी. दिल्ली देहात के इस जागरूक नागरिक के जज़्बे को सलाम.

वीडियो के आखिर में सफाई करने वाला शख्स खुद अपनी बात रखता है. वह कहता है कि वह बेरोजगार है और घर पर खाली बैठा था. उसने सोचा कि खाली बैठने से बेहतर है कुछ अच्छा किया जाए. इसलिए उसने यह ठान लिया कि वह पब्लिक टॉयलेट की सफाई करेगा. वह लोगों से अपील करता है कि जो भी खाली है या बेरोजगार है, वह अपने इलाके की सफाई के लिए आगे आए.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और प्रेरित भी. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो दिखावे की राजनीति से अलग, जमीनी स्तर की असली जिम्मेदारी को दिखाता है. कुछ लोग इसे सच्ची नागरिक भावना बता रहे हैं.
 

