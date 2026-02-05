दूसरों का थूक खरीदकर खाता है ये शख्स... इतना खरीदा कि कर्ज में डूब गया

अमेरिका के इस शख्स ने बताया कि उसे अजनबी लोगों का थूक खरीदकर खाने की लत है. इस वजह से उसके ऊपर काफी कर्ज भी हो गया है. अब वह अपनी इस घिनौनी और विचित्र आदत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है. उसने बताया कि वह हर महीने थूक खरीदने पर सैकड़ों डॉलर खर्च कर देता है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अदर पीपल्स लाइव्स' यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट पर अपनी पहचान छिपाते हुए एक शख्स ने बताया कि किशोरावस्था में गंदे कंटेंट देखने के साथ-साथ उसे दूसरे पुरुषों के लार के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा था. इसके बाद उसे लोगों के थूक खाने की आदत हो गई.

ऑनलाइन मिलती है थूक की शीशी

शख्स ने बताया कि इसमें मेरा हर महीने कुछ सौ डॉलर खर्च हो जाते हैं. इस आदत को पूरा करने के लिए उसने बैंक से कर्ज भी लिया था, क्योंकि थूक की एक बोतल ऑनलाइन 150 डॉलर (110 पाउंड) तक में बिकती है.इस शख्स ने बताया कि लोग आमतौर पर अपनी थूक एक छोटी शीशी में रखते हैं और उसे ऑनलाइन बेचते हैं. कुछ लोग दो शीशी के लिए 25 या 35 डॉलर लेते हैं. वहीं कुछ लोग 50 से 100 डॉलर तक लेते हैं. मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा एक बोतल थूक के लिए 150 डॉलर दिए हैं.

थूकने खरीदने के अलावा, उस व्यक्ति ने कहा कि वह इस्तेमाल किए गया अंडरवियर और मोजे जैसी चीजें भी खरीदता है. इससे उसका अलग अनुभव और पैसा खर्च करने का रोमांच दोनों ही बढ़ जाते हैं.

थूक का ऐसे इस्तेमाल करता है शख्स

जब उससे पूछा गया कि वह थूक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई फिल्म या वीडियो देखते हुए इसे कहानी को महसूस करने के मुताबिक इस्तेमाल करता हूं.कभी थोड़ा सा थूक मास्क पर लगाता हूं या थोड़ा सा अपने चेहरे पर लगाता हूं. फिल्म की जैसी कहानी होती है थूक का वैसे ही इस्तेमाल करता हूं. मैं कभी-कभी इसे पी भी जाता हूं, लेकिन ऐसा मैं अक्सर नहीं करता.

उसने बताया कि मैं इसे उन वीडियो या कहानियों के लिए खरीदता हूं जिन्हें मैं देखते हुए मैं थूक खाता या लगाता हूं. अब पेशेवर की मदद से अपनी लत को रोकने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने मदद पाने के लिए कुछ अस्पतालों में भी संपर्क किया है.

