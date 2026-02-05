खाना खाते वक्त चम्मच भी निगल गई महिला, डॉक्टर्स ने बिना सर्जरी ऐसे निकाला

एक महिला दही खाते समय गलती से 17 सेंटीमीटर लंबा चम्मच निगल गई. ऐसा तब हुआ जब उसका कुत्ता खाते वक्त अचानक से उसकी गोद में कूद गया. महिला अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर भी हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी चीज महिला ने निगली कैसे? महिला ने बताया कि एक सेकंड के अंदर चम्मच को निगलने या दम घुटने के बीच का चुनाव करना पड़ा. फिर मुझे लगा कि चम्मच धीरे-धीरे पेट में जा रहा है.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, बेल्जियम के रुमस्ट की रहने वाली 28 साल की रेमी एमेलिंकक्स नाम की महिला ने बताया कि वह सोफे पर दही लेकर बैठी थी, तभी अचानक उसका फुर्तीला हंगेरियन विजस्ला कुत्ता, मार्ली, उस पर कूद पड़ा. रेमी ने कहा कि मैंने चम्मच अपने मुंह में रख लिया ताकि मेरे हाथ खाली रहें.तभी मार्ली ने मुझ पर छलांग लगा दी. मैं इतना चौंक गई कि मैंने अपना सिर पीछे की ओर झटक दिया, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, चम्मच मेरे गले में फंस गया था. मैं घबराने लगी.

मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने वाली रेमी ने शुरुआत में चम्मच को हाथ से हटाने की कोशिश की. उन्होंने बताया सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि या तो निगलना था या दम घुटना था. जब उनका बॉयफ्रेंड काम से घर आया, तब उन्हें उसे बताने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है.

फिर खाना खाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मामला वास्तव में काफी गंभीर था. मेरे पेट में 17 सेंटीमीटर का चम्मच था. तभी मुझे लगा यह कितना खतरनाक हो सकता है. जब वह अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर भी हैरान रह गए. उसे बताया कि चम्मच इतना बड़ा है कि वह स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं निकल सकता.महिला को गैस्ट्रोस्कोपी होने तक इंतजार करना पड़ा.

करवट लेने पर पेट के अंदर महसूस होता था चम्मच

रेमी ने कहा कि वह रात बहुत मुश्किल थी, मुझे चम्मच हिलता हुआ महसूस हो रहा था, कभी-कभी तो पसलियों के बीच भी महसूस होता था. यह सचमुच बहुत डरावना था. मुझे पेट फूला हुआ और मतली महसूस हो रही थी, और मैं बिना अजीब महसूस किए कुछ भी नहीं खा सकती थी. सोना मुश्किल था क्योंकि हर करवट मुझे पेट में चम्मच होने का एहसास दिलाती थी.

दो दिन बाद स्थानीय एनेस्थेटिक देकर उस उपकरण को निकाला गया. रेमी ने बताया कि जब वे उसे बाहर निकाल रहे थे, तब मुझे उससे पहले कुछ भी खाने की अनुमति नहीं थी. उन्हें एक उपकरण को मेरे पेट में घुमाना पड़ा, जिससे थोड़ा सा गैस्ट्रिक हेमरेज हो गया. यह सुखद नहीं था, लेकिन जब वह बाहर निकला तो मुझे बहुत राहत मिली.

बिना सर्जरी के निकल गया चम्मच

उन्होंने आगे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि गैस्ट्रोस्कोपी के जरिए आखिरकार चम्मच को निकाल दिया गया और उन्हें मेरा पेट सर्जरी करके खोलना नहीं पड़ा. कुछ घंटों बाद चम्मच निगलने वाली महिला को घर जाने की अनुमति मिल गई. उसने कहा कि चम्मच निकालने के बाद मैं जल्दी ठीक हो गई. मेरी ग्रासनली में चोट लगने के कारण मेरा गला खराब था. कुछ बार पेट से हल्की ब्लीडिंग हुई और कुछ समय तक मेरा पेट थोड़ा संवेदनशील रहा, लेकिन कोई स्थायी क्षति नहीं हुई.

