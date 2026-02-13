scorecardresearch
 
जब साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने पार किए 10 मिलियन व्यूज

वाइल्ड लाइफ के दृश्य हमेशा लोगों की दिलचस्पी का विषय रहे हैं. ऐसा ही एक दृश्य इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक तेंदुआ और एक ब्लैक पैंथर साथ दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में पहले तेंदुआ पानी के किनारे झुककर पानी पीता दिखाई देता है (Photos: @the_wildeye_captures/Instagram)
कर्नाटक के जंगलों से एक ऐसा नजारा सामने आया है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित कर दिया है. एक वन्यजीव फोटोग्राफर ने एक दुर्लभ पल को कैमरे में कैद किया, जिसमें एक तेंदुआ और एक ब्लैक पैंथर शांत जलाशय के किनारे साथ-साथ पानी पीते दिखाई देते हैं. यह दृश्य भद्रा बैकवॉटर्स के पास फिल्माया गया.

इस वीडियो को वाइल्ड फोटोग्राफर सोहन सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने इस क्षण को प्रकृति का जादुई संयोग बताया. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब “सितारे अलाइन में आते हैं, तब जादू होता है. उन्होंने इस मुलाकात को ऐसा पल बताया, जो भद्रा की विरासत का हिस्सा बनकर लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

वीडियो की शुरुआत में तेंदुआ पानी के बिल्कुल किनारे झुका हुआ दिखाई देता है. वह सावधानी से स्थिर पानी की सतह से घूंट-घूंट पानी पीता है. कुछ ही क्षण बाद ब्लैक पैंथर वहां पहुंचता है. उसके व्यवहार में न तो आक्रामकता है और न ही जल्दबाजी. वह तेंदुए के काफी करीब आकर बैठ जाता है और दोनों बड़े शिकारी एक साथ पानी पीने लगते हैं. यह दृश्य शांत, संतुलित और असाधारण लगता है.

देखें वायरल वीडियो

इस वीडियो को अब तक 10.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर इसे तेजी से साझा किया गया. वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों ने न सिर्फ इस दृश्य की सुंदरता की सराहना की, बल्कि इसे कैद करने के लिए जरूरी धैर्य और समय की भी तारीफ की.

नैट जियो योर शॉट के आधिकारिक अकाउंट ने भी इस दृश्य को सांसें थाम देने वाला नजारा बताया. अन्य दर्शकों ने इसे शानदार, शक्तिशाली और भावनात्मक पल करार दिया. कई लोगों ने यह भी कहा कि जंगल की दुनिया रहस्यमयी और अनिश्चित होती है, जहां ऐसे क्षण कभी भी और अचानक सामने आ सकते हैं.

यह वीडियो प्रकृति के उन अनलिखे पलों की याद दिलाता है, जो बिना किसी पूर्व तैयारी के सामने आते हैं. तेंदुए और ब्लैक पैंथर का यह शांत सहअस्तित्व दर्शकों के लिए एक दुर्लभ और यादगार अनुभव बन गया है.

