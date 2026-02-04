कोरियन गेम ने दिलाई ब्लू व्हेल चैलेंज की याद... जिसमें ऐसे ही गई थी कई बच्चों की जान!

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों के 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करने का मामला चर्चा में है. बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां ऑनलाइन कोरियन लव टास्क गेम खेलने की आदी थीं. इस गेम का आखिरी टास्क सुसाइड से रिलेटेड था और इसके चलते तीनों बहनें 9वीं मंजिल से कूद गईं. अब सोशल मीडिया पर भी इस कोरियन गेम की चर्चा हो रही है और कुछ साल पहले आए ब्लू व्हेल चैलेंज को याद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं कि इस गेम ने एक बार फिर ब्लू व्हेल चैलेंज की याद दिला दी है.

अभी तक कोरियन गेम को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे ब्लू व्हेल चैलेंज जैसा माना जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है- 'क्या बच्चे अभी भी ऐसे गेम खेल रहे हैं? ब्लू व्हेल चैलेंज गेम याद आ गया. एक यूजर ने लिखा है ये तो ब्लू व्हेल चैलेंज जैसा है स्टफ है. एक यूजर ने लिखा है कि ब्लू व्हेल चैंलेज एक बार फिर नए नाम से आ गया है.

ब्लू व्हेल चैलेंज में क्या था?

ब्लू व्हेल चैलेंज एक खतरनाक ऑनलाइन गेम था, जो करीब 2016–2017 में सामने आया. इसमें किसी अनजान “क्यूरेटर” से संपर्क कराया जाता था, जो सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते थे. इसमें क्यूरेटर हर रोज टास्क देता था. टास्क धीरे-धीरे डर, नींद की कमी, अकेलापन, खुद को नुकसान जैसी चीज़ों की ओर ले जाते थे. कई बार ब्लैकमेल की धमकी से क्यूरेटर कुछ भी करवा लेता था और उसकी वजह से कई बच्चों की जान भी चली गई थी.

सिर्फ भारत में ही नहीं, इसका कई देशों में प्रभाव था. करीब 100 लोगों की इसकी वजह से जान चली गई थी. हालांकि, कई सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इन मौतों का सीधा कारण ब्लू व्हेल चैलेंज नहीं था. इसके अलावा किकी चैलेंज, मोमो चैलेंज भी आ चुके हैं.

