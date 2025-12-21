scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

करोल बाग के शख्स ने दिखाया बुर्ज खलीफा फेसिंग घर, किराया सुनकर घूम जाएगा दिमाग

दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले एक शख्स ने दुबई में बुर्ज खलीफा फेसिंग अपार्टमेंट के लिए हर महीने करीब 5 लाख रुपये किराया देने की बात बताई. उसके लग्ज़री घर का यह टूर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों का ध्यान खींच लिया.

Advertisement
X
दुबई से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है (Photo:Insta/shenaztreasury)
दुबई से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है (Photo:Insta/shenaztreasury)

दुबई से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. वजह है एक ऐसा अपार्टमेंट, जिसका नजारा और किराया दोनों ही लोगों को हैरान कर रहे हैं. इस वीडियो में दिल्ली के करोल बाग से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने रहने वाला अपना घर दिखाते नजर आते हैं, और महीने का किराया सुनकर लोगों का दिमाग घूम जाता है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @shenaztreasury नाम की रील क्रिएटर शेनाज ने शेयर किया है. वीडियो में उनकी मुलाकात दुबई में रहने वाले पराभ सिंह से होती है. बातचीत बेहद सामान्य सवाल से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह लग्ज़री हाउस टूर में बदल जाती है.

वीडियो की शुरुआत में शेनाज़ पूछती हैं-क्या आप दुबई में रहते हैं? इस पर पराभ हां में जवाब देते हैं. इसके बाद शेनाज़ अगला सवाल करती हैं-दुबई में कितना किराया देते हो? जवाब आता है-18 हजार दिरहम, यानी करीब 5 लाख रुपये महीना.

सम्बंधित ख़बरें

indian-man-shares-video-of-high-tech-hm-trial-room-in-dubai
दुबई का ट्रायल रूम या क्लब? कपड़े बदलते ही शुरू हो गया म्यूजिक और लाइट शो
man-hangs-from-hotel-sign-in-underwear-to-escape-wife-fourth-floor
पत्नी से बचने के लिए चौथी मंजिल पर लटका शख्स, अंडरवियर में साइनबोर्ड से झूलता दिखा
mumbai-aqi-test-without-n95-reads-200-mask-brings-down-levels
N95 मास्क का असर? क्रिएटर ने AQI मॉनिटर पर चढ़ाया मास्क, 200 से 37 हुआ आंकड़ा
पारंपरिक कपड़े न पहनने पर जुर्माने के कंपनी नियम से नाराज कर्मचारी की रेडिट पोस्ट वायरल हो गई. ( Photo: Pexel, Reditt-r/IndianWorkplace)
ऑफिस में पारंपरिक कपड़े न पहनने पर लगा जुर्माना, भड़के कर्मचारी, पोस्ट वायरल
गुरुग्राम में एक महिला ने रैपिडो कैब ड्राइवर की बदतमीजी का वीडियो शेयर किया. ( Photo: Instagram/stargirl_on_the_go)
गुरुग्राम में रैपिडो कैब ड्राइवर की बदतमीजी, महिला ने वीडियो शेयर कर की कानूनी कार्रवाई की मांग

इतना सुनते ही शेनाज चौंक जाती हैं और कहती हैं कि क्या मैं आपका घर देख सकती हूं? बस यह जानना है कि 5 लाख में क्या मिलता है. इसके बाद दोनों अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं और शुरू होता है वह हाउस टूर, जिसने इंटरनेट पर लोगों को रोककर देखने पर मजबूर कर दिया.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

बुर्ज खलीफा व्यू वाला घर

घर में दाखिल होते ही शेनाज नोटिस करती हैं कि दरवाजा खुला है. वह पूछती हैं कि आपका दरवाज़ा खुला है?” इस पर पराभ बेहद सामान्य अंदाज़ में कहते हैं कि यहां ऐसा ही होता है. दुबई में चीजें लॉक नहीं करते, कोई अंदर नहीं आता.

अपार्टमेंट के अंदर खुली किचन, बड़ा लिविंग एरिया और सलीके से सजा हुआ इंटीरियर दिखता है. लेकिन असली सरप्राइज़ तब मिलता है, जब दोनों बालकनी में जाते हैं. शेनाज खुशी से कहती हैं कि आपकी बालकनी से बुर्ज खलीफा दिख रहा है. यह कितना कूल है. यहां से दुबई फ्रेम भी दिख रहा है.

इसके बाद प्रभ बेडरूम दिखाते हैं और बिल्डिंग की सुविधाओं के बारे में बताते हैं—जिम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट जैसी लग्ज़री एमेनिटीज भी इसमें शामिल हैं.वीडियो का अंत मज़ाकिया अंदाज़ में होता है, जब शेनाज हंसते हुए कहती हैं कि हबीबी, मैं दुबई शिफ्ट होना चाहती हूं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement