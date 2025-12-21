करोल बाग के शख्स ने दिखाया बुर्ज खलीफा फेसिंग घर, किराया सुनकर घूम जाएगा दिमाग

दुबई से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. वजह है एक ऐसा अपार्टमेंट, जिसका नजारा और किराया दोनों ही लोगों को हैरान कर रहे हैं. इस वीडियो में दिल्ली के करोल बाग से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने रहने वाला अपना घर दिखाते नजर आते हैं, और महीने का किराया सुनकर लोगों का दिमाग घूम जाता है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @shenaztreasury नाम की रील क्रिएटर शेनाज ने शेयर किया है. वीडियो में उनकी मुलाकात दुबई में रहने वाले पराभ सिंह से होती है. बातचीत बेहद सामान्य सवाल से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह लग्ज़री हाउस टूर में बदल जाती है.

वीडियो की शुरुआत में शेनाज़ पूछती हैं-क्या आप दुबई में रहते हैं? इस पर पराभ हां में जवाब देते हैं. इसके बाद शेनाज़ अगला सवाल करती हैं-दुबई में कितना किराया देते हो? जवाब आता है-18 हजार दिरहम, यानी करीब 5 लाख रुपये महीना.

इतना सुनते ही शेनाज चौंक जाती हैं और कहती हैं कि क्या मैं आपका घर देख सकती हूं? बस यह जानना है कि 5 लाख में क्या मिलता है. इसके बाद दोनों अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं और शुरू होता है वह हाउस टूर, जिसने इंटरनेट पर लोगों को रोककर देखने पर मजबूर कर दिया.

देखें वायरल वीडियो

बुर्ज खलीफा व्यू वाला घर

घर में दाखिल होते ही शेनाज नोटिस करती हैं कि दरवाजा खुला है. वह पूछती हैं कि आपका दरवाज़ा खुला है?” इस पर पराभ बेहद सामान्य अंदाज़ में कहते हैं कि यहां ऐसा ही होता है. दुबई में चीजें लॉक नहीं करते, कोई अंदर नहीं आता.

अपार्टमेंट के अंदर खुली किचन, बड़ा लिविंग एरिया और सलीके से सजा हुआ इंटीरियर दिखता है. लेकिन असली सरप्राइज़ तब मिलता है, जब दोनों बालकनी में जाते हैं. शेनाज खुशी से कहती हैं कि आपकी बालकनी से बुर्ज खलीफा दिख रहा है. यह कितना कूल है. यहां से दुबई फ्रेम भी दिख रहा है.

इसके बाद प्रभ बेडरूम दिखाते हैं और बिल्डिंग की सुविधाओं के बारे में बताते हैं—जिम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट जैसी लग्ज़री एमेनिटीज भी इसमें शामिल हैं.वीडियो का अंत मज़ाकिया अंदाज़ में होता है, जब शेनाज हंसते हुए कहती हैं कि हबीबी, मैं दुबई शिफ्ट होना चाहती हूं.

