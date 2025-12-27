वेडिंग फोटोशूट में बवाल... दूल्हे का हाथ चूमने बढ़ी महिला, दुल्हन ने बाल खींचकर गिराया

सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया की एक शादी का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. यह वीडियो एक वेडिंग फोटोशूट के दौरान का बताया जा रहा है, जहां कुछ सेकंड में ऐसा हंगामा हुआ कि पूरी शादी चर्चा का विषय बन गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन फूलों से सजे मंच पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे होते हैं. माहौल पूरी तरह खुशियों भरा होता है, तभी अचानक एक महिला मंच की तरफ बढ़ती है.
बताया जा रहा है कि यह महिला दूल्हे की कथित एक्स-गर्लफ्रेंड है. वह मंच पर पहुंचकर हल्का झुकती है और दूल्हे का हाथ चूमने की कोशिश करती है. इंडोनेशियाई मुस्लिम संस्कृति में हाथ चूमना गहरे सम्मान का प्रतीक माना जाता है और यह परंपरा आमतौर पर बुजुर्गों या फिर पत्नी द्वारा अपने पति के लिए निभाई जाती है. ऐसे में शादी के मंच पर किसी दूसरी महिला का यह इशारा कई लोगों को आपत्तिजनक लगा.
जैसे ही महिला दूल्हे का हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ती है, दुल्हन तुरंत हरकत में आ जाती है. वीडियो में साफ दिखता है कि दुल्हन महिला का हाथ या कंधा पकड़ती है, बाल खींचते हुए उसे मंच से नीचे उतार देती है. पूरा घटनाक्रम कुछ ही पलों में हो जाता है. इस दौरान दूल्हा लगभग शांत खड़ा रहता है और किसी तरह का हस्तक्षेप करता नजर नहीं आता.
देखें वायरल वीडियो
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने दुल्हन के रिएक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उसने बिल्कुल सही कदम उठाया. कुछ महिलाओं ने खुद को दुल्हन से जोड़ते हुए लिखा, “वो दुल्हन मैं हूं” या “ऐसी ही दुल्हन बनना है.” वहीं कुछ लोगों ने दूल्हे की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि उसे शुरुआत में ही स्थिति को संभाल लेना चाहिए था.
हालांकि, कुछ यूजर्स ने इस पूरे मामले पर चिंता भी जताई और कहा कि किसी भी हाल में हिंसा सही नहीं ठहराई जा सकती. इसके बावजूद यह वीडियो रिश्तों की सीमाओं, सम्मान और शादी जैसे पवित्र मौके पर व्यवहार को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ चुका है. फिलहाल यह क्लिप सिर्फ एक शादी का वीडियो नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर सांस्कृतिक मर्यादा और निजी सीमाओं पर चर्चा का बड़ा कारण बन गया है.