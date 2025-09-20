हेल्थ के लिए छोड़ी 60 हजार की नौकरी, 22 साल की उपासना की कहानी वायरल

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उपासना नाम की भारतीय महिला ने बताया कि उन्होंने ₹60,000 महीने की नौकरी छोड़ दी. नौकरी छोड़ने की वजह थी नाइट शिफ्ट, जिससे उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी. उपासना ने कहा कि नौकरी आसान थी, लेकिन रात-दिन सिफ्ट चेंज होने से उन्हें सिरदर्द, एसिडिटी, लो ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें होने लगीं. 22 साल की उम्र में वे आर्थिक रूप से सुरक्षित थीं, लेकिन उनको अपने करियर और हेल्थ दोनों में से किसी एक को चुनना है.

करियर के आगे चुना हेल्थ

उपासना ने कहा कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सेहत बिगड़ जाए तो न इंसान मायने रखता है और न पैसा. इसलिए उन्होंने अपनी सेहत को प्राथमिकता दी और नई शुरुआत करने का फैसला लिया. उपासना का कहना है कि उन्हें आगे का रास्ता नहीं पता, लेकिन वे दोबारा वापसी करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगी. अपनी सेहत की खातिर नौकरी छोड़ने का फैसला किया और इस बारे में इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया.

इंटरनेट पर पोस्ट हो रहा वायरल

इस पोस्ट पर लोगों ने ढेरों कमेंट किए. कई लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और सहानुभूति जताई. एक यूजर ने लिखा- “मैं भी ऐसी स्थिति से गुजरा हूं. आपको शुभकामनाएं, आप जरूर सफल होंगी. हम सब आपके साथ हैं.” दूसरे ने लिखा: “मन की शांति के लिए नौकरी छोड़ना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए.”एक और ने कहा: “मैंने भी अपनी नाइट शिफ्ट छोड़ी थी और इससे मेरी जिंदगी बच गई. कई और लोगों ने कहा कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सेहत एक बार बिगड़ जाए तो लौटती नहीं. एक यूजर ने लिखा- “22 साल की उम्र में लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन आपने समझदारी भरा कदम उठाया.”

