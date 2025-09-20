scorecardresearch
 

हेल्थ के लिए छोड़ी 60 हजार की नौकरी, 22 साल की उपासना की कहानी वायरल

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उपासना नाम की भारतीय महिला ने ₹60,000 की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि रात की शिफ्ट से उनकी सेहत खराब हो रही थी. उन्होंने कहा कि पैसा दोबारा मिल सकता है, लेकिन सेहत नहीं. 

भारतीय महिला उपासना ने अपनी सेहत बचाने के लिए ₹60,000 की नौकरी छोड़ दी. उन्होंने कहा पैसा वापस आ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य खो जाए तो कुछ मायने नहीं रखता. ( Photo: Instagram/ Upasanaa._)
इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उपासना नाम की भारतीय महिला ने बताया कि उन्होंने ₹60,000 महीने की नौकरी छोड़ दी. नौकरी छोड़ने की वजह थी नाइट  शिफ्ट, जिससे उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी. उपासना ने कहा कि नौकरी आसान थी, लेकिन रात-दिन सिफ्ट चेंज होने से उन्हें सिरदर्द, एसिडिटी, लो ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें होने लगीं.  22 साल की उम्र में वे आर्थिक रूप से सुरक्षित थीं, लेकिन उनको अपने करियर और हेल्थ दोनों में से किसी एक को चुनना है. 

करियर के आगे चुना हेल्थ 
उपासना ने कहा कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सेहत बिगड़ जाए तो न इंसान मायने रखता है और न पैसा. इसलिए उन्होंने अपनी सेहत को प्राथमिकता दी और नई शुरुआत करने का फैसला लिया. उपासना का कहना है कि उन्हें आगे का रास्ता नहीं पता, लेकिन वे दोबारा वापसी करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगी. अपनी सेहत की खातिर नौकरी छोड़ने का फैसला किया और इस बारे में इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Upasana (@upasanaa._)

उन्होंने बताया कि वे महीने में ₹60,000 कमाती थीं, काम भी आसान था, लेकिन रात की शिफ्ट होने की वजह से उन्हें बार-बार सिरदर्द, एसिडिटी, लो ब्लड प्रेशर और चिंता जैसी दिक्कत होने लगीं.  उन्होंने कहा कि पैसा तो आता-जाता रहता है, लेकिन अगर शरीर खराब हो जाए तो न इंसान मायने रखता है और न पैसा. इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य को चुना और नई शुरुआत करने का फैसला किया. उपासना का कहना है कि उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन वे फिर से वापसी करेंगी और जीवन में आगे बढ़ेंगी. 

इंटरनेट पर पोस्ट हो रहा वायरल
इस पोस्ट पर लोगों ने ढेरों कमेंट किए. कई लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और सहानुभूति जताई. एक यूजर ने लिखा- “मैं भी ऐसी स्थिति से गुजरा हूं. आपको शुभकामनाएं, आप जरूर सफल होंगी.  हम सब आपके साथ हैं.” दूसरे ने लिखा: “मन की शांति के लिए नौकरी छोड़ना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए.”एक और ने कहा: “मैंने भी अपनी नाइट शिफ्ट छोड़ी थी और इससे मेरी जिंदगी बच गई. कई और लोगों ने कहा कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सेहत एक बार बिगड़ जाए तो लौटती नहीं. एक यूजर ने लिखा- “22 साल की उम्र में लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन आपने समझदारी भरा कदम उठाया.”

