scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नौवारी साड़ी में भारतीय महिला ने ली कनाडा की नागरिकता, बोली-जड़ों से रिश्ता नहीं टूटेगा

कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपनी नागरिकता शपथ समारोह में पारंपरिक मराठी नौवारी साड़ी पहनकर हिस्सा लिया, जिसके बाद उनकी सांस्कृतिक जड़ों को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ की जा रही है.

Advertisement
X
कनाडा के राष्ट्रीय झंडों और फॉर्मल माहौल के बीच उनकी साड़ी और चाल अलग ही चमकती है (Photos: @divyalotlikar/Instagram)
कनाडा के राष्ट्रीय झंडों और फॉर्मल माहौल के बीच उनकी साड़ी और चाल अलग ही चमकती है (Photos: @divyalotlikar/Instagram)

कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की दिव्या लटलिकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दिव्या ने अपने कनाडाई नागरिकता शपथ ग्रहण समारोह में पारंपरिक मराठी नौवारी साड़ी पहनकर हिस्सा लिया और इस खास पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो तेजी से वायरल हो गया है.

दिव्या भारतीय मूल की हैं और उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता स्वीकार की है, लेकिन वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी जड़ों और परंपराओं को नहीं भूलना चाहतीं.

 'अपनी जड़ों को नहीं भूल रही'

सम्बंधित ख़बरें

Princess Haya bint Al Hussein
बॉडीगार्ड संग इश्क...? क्यों गांव में रहने को मजबूर है जॉर्डन की प्रिंसेस
विदेश से मुंबई आई महिला से एक कैब ड्राइवर ने 400 मीटर दूरी के लिए 18 हजार रुपये वसूल लिए. (Photo: x/@ArgentinaAriano)
' मुंबई में 400 मीटर दूर छोड़ने के लिए 18 हजार', विदेशी महिला ने बताया ड्राइवर ने कैसे ठगा?
Students protest against the UGC Act
'जाति पूछकर रूम देते हैं…', UGC नियमों पर स्टे के बाद स्टूडेंट ने बताई ग्राउंड रियलिटी
china-ai-teacher-checks-homework-before-school-bell-grades-in-seconds
होमवर्क अभी जमा किया… फीडबैक सेकंडों में! चीन ने क्लासरूम में AI उतार दिया
भारतीय कपल अपने पेट डॉग को 15 लाख रुपये खर्च कर अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर गया. (Photo: x/@Kahaanioftails)
15 लाख खर्च कर डॉगी को करवाया हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया का दौरा, वायरल हो रहा है वीडियो

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए दिव्या ने कैप्शन लिखा कि जहां हूं, उस पर गर्व है… लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूल रही. अपनी परंपरा को जीवित रख रही हूं.वीडियो की शुरुआत एक दुविधा से होती है—दिव्या सोच रही हैं कि समारोह में क्या पहनें? इसके बाद रील का खूबसूरत ट्रांजिशन दिखाता है कि उन्होंने अंत में पारंपरिक मराठी नौवारी साड़ी पहनने का फैसला किया. पारंपरिक गहनों, बन हेयरस्टाइल और आत्मविश्वास भरे अंदाज़ में दिव्या समारोह में पहुंचती हैं. कनाडा के राष्ट्रीय झंडों और फॉर्मल माहौल के बीच उनकी साड़ी और चाल अलग ही चमकती है.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

क्या है नौवारी साड़ी?

नौवारी साड़ी जिसे लुगडे या काष्ठा भी कहा जाता है.महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी है, जिसकी लंबाई सामान्य छह गज की जगह नौ गज होती है.इसे खास धोती-स्टाइल में पहना जाता है, जिसमें पल्लू पैरों के बीच से पीछे की ओर टक किया जाता है. यह स्टाइल सुविधा, शक्ति, व्यावहारिकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है.

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने दिव्या की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि ट्रडिशन और अचीवमेंट एक ही फ्रेम में… कमाल! कुछ यूजर्स ने दिव्या के नागरिकता बदलने पर सवाल उठाए.एक यूजर ने लिखा कि सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रहा हूं… अगर कोई अपने देश पर गर्व करता है और उससे प्यार करता है, तो दूसरी देश की नागरिकता की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप एक देश के नागरिक होकर दूसरे देश का समर्थन करते हैं, तो क्या यह राष्ट्र-विरोधी नहीं माना जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement