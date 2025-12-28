कनाडा में जिंदगी भारत से बेहतर क्यों? वहां रहने वाले ने बताईं ये वजहें

कनाडा में रहने वाले एक भारतीय युवक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छेड़े हुए है. युवक का दावा है कि कनाडा में मिडिल क्लास की जिंदगी भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर विशाल नाम के व्यक्ति ने शेयर किया है, जिसमें वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाते हुए भारत और कनाडा की तुलना करता नजर आता है.

वीडियो की शुरुआत विशाल अपने घर के पास की सड़क दिखाते हुए करता है. सड़क पर सन्नाटा है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई हॉर्न की आवाज नहीं. विशाल कहते हैं कि भारत के बड़े शहरों में इस तरह की शांति मिलना लगभग नामुमकिन है. उनके मुताबिक, हॉर्न की गैरमौजूदगी सिर्फ शांति नहीं, बल्कि बेहतर सिविक सेंस और कम तनाव भरी जिंदगी की पहचान है.

इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ हवा का जिक्र

वीडियो में विशाल कनाडा के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तारीफ करते हैं. उनका कहना है कि यहां चीजें ज्यादा व्यवस्थित हैं और सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है. वह दर्शकों से कहते हैं कि ध्यान से आसपास की आवाजें सुनें. वीडियो में पक्षियों की चहचहाहट साफ सुनाई देती है. इसके बाद वह सवाल उठाते हैं कि भारत के किस बड़े शहर में इतनी साफ हवा के साथ ऐसी आवाजें रोजमर्रा की जिंदगी में सुनाई देती हैं.

एक लाइन, जिसने बहस छेड़ दी

वीडियो पर लिखा टेक्स्ट था कि कनाडा में मिडिल क्लास की जिंदगी भारत से 10 गुना बेहतर है. यही लाइन सोशल मीडिया पर बहस की वजह बन गई. कुछ लोगों ने इस दावे से सहमति जताई, तो कई यूजर्स ने इसे सरलीकृत और एकतरफा तुलना बताया.कमेंट सेक्शन में लोगों की राय बंटी हुई दिखी.

एक यूजर ने लिखा कि शांति और साफ हवा जरूरी है, लेकिन परिवार के पास रहना भी उतना ही मायने रखता है.दूसरे ने कहा कि कनाडा में सड़कें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन भारत में मौके और अपनापन है.एक और यूजर ने लिखा कि हर देश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इस तरह की तुलना ठीक नहीं लगती.वहीं कुछ लोगों ने विशाल का समर्थन भी किया. एक ने कमेंट करते हुए विदेश में मिडिल क्लास की जिंदगी इसलिए आसान लगती है क्योंकि सिस्टम काम करता है.एक अन्य यूजर ने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं, खुशी सोच पर निर्भर करती है.

