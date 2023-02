लड़की के लिए रिश्ता खोज रहे पिता से हुई गड़बड़, घर आए बीमा एजेंट से कर डाली बात! फिर हुआ ये

बेटा-बेटी की शादी के लिए पैरेंट्स काफी उत्साहित रहते हैं. उन्हें सही रिश्ते की तलाश होती है. लेकिन कभी-कभी इसी उत्साह में मिस्टेक हो जाती है. सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक कहानी वायरल हो रही है. जहां घर आए इंश्योरेंस एजेंट को पैरेंट्स गलती से बेटी के लिए आया रिश्ता समझ लेते हैं.

ट्विटर यूजर हर्षा रामचंद्र ने इस घटना को एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा- मेरी शादी कराने के लिए मां ने पिता को किसी को कॉल करने या ऑनलाइन देखने के बारे में कहा. इसी बीच उन्हें एक कॉल आई और उन्होंने उसे घर बुला लिया. पिता ने बताया कि कोई लड़का देखने के लिए आ रहा है. ये सुनकर मां उत्साहित हो गईं. फिर एक अंकल टाइप का लड़का घर आया. मेरे पिता ने उसे अंदर बुलाया और चाय पिलाई.

हर्षा कहती हैं कि मेहमान नवाजी देखकर वह आदमी सोच में पड़ गया. आखिर में उस आदमी ने पिताजी से पूछा- आप कितना इंवेस्ट करेंगे.' ये सुनकर पिताजी चौंक गए कि क्या यह उनकी बेटी की शादी के बारे में पूछ रहा है. इस पर पिता का रिएक्शन देख सामने बैठे आदमी ने कहा- अंकल मैं इंश्योरेंस कंपनी Bajaj Allianz से हूं.

