क्रिसमस का सामान बेचते हुए पढ़ाई करती बच्ची की तस्वीर वायरल, लोग बोले- 'जिंदगी मुश्किल है'

सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी तस्वीर सामने आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसी ही एक तस्वीर बेंगलुरु से सामने आई है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्रिसमस का सामान बेचते हुए पढ़ाई करती नजर आ रही है. यह तस्वीर लोगों के दिल को छू रही है और तेजी से वायरल हो रही है. बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट पर एक व्यक्ति ने एक छोटी लड़की की तस्वीर ली और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. इस तस्वीर में लड़की सड़क किनारे क्रिसमस का सामान बेच रही है और साथ-साथ अपना होमवर्क भी कर रही है.

'जिंदगी मुश्किल है, अपनी पढ़ाई के लिए आभारी रहो'

तस्वीर शेयर करने वाले व्यक्ति का नाम अभिनव है. उन्होंने फोटो के साथ लिखा, 'चर्च स्ट्रीट पर एक लड़की को क्रिसमस का सामान बेचते हुए और होमवर्क करते देखा. जिंदगी मुश्किल है, अपनी पढ़ाई के लिए आभारी रहो.' यह कैप्शन लोगों को बहुत भावुक कर गया. कई लोगों ने बच्ची की मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन की तारीफ की. वहीं कुछ लोगों ने समाज में मौजूद असमानता पर चिंता जताई.

कोई भी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न हो

एक यूजर ने लिखा कि वह चाहता है कि भविष्य में कोई भी बच्ची पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर न हो. दूसरे यूजर ने कहा कि हमें जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए. कई लोगों ने कहा कि ऐसे दृश्य हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. किसी ने लिखा कि जिंदगी कुछ लोगों के साथ बहुत अन्याय करती है. एक व्यक्ति ने भावनात्मक रूप से सुझाव दिया कि अगर संभव हो तो उससे कुछ खरीद लेना चाहिए.

कई यूजर ने लड़की के समर्पण की तारीफ की

कई यूजर ने लड़की के समर्पण की खूब तारीफ भी की. एक यूजर ने लिखा कि इतनी मुश्किल हालात में भी पढ़ाई करने की उसकी लगन काबिले-तारीफ है. वहीं किसी ने कहा कि यह तस्वीर देखकर वह भावुक हो गया. यह तस्वीर न सिर्फ एक बच्ची की मेहनत दिखाती है, बल्कि समाज को सोचने पर भी मजबूर करती है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए.

