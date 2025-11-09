scorecardresearch
 

Video: जम्मू-कश्मीर में चलती ट्रेन से टकराई चील, टूटी विंडस्क्रीन, लोको पायलट घायल

घटनास्थल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पहले ट्रेन का टूटा हुआ शीशा दिखाया गया है, फिर कैमरा उस चील पर जाता है जो केबिन के फर्श पर शांति से बैठी नजर आती है.

जम्मू-कश्मीर में एक विचित्र घटना में, श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चलती ट्रेन के विंडशील्ड से एक बाज टकरा गया. यह घटना बिजबेहरा और अनंतनाग रेलवे स्टेशनों के बीच हुई और रेलवे कर्मचारी स्तब्ध रह गए. ( Photo: View on X)
जम्मू-कश्मीर में ट्रेन यात्रा के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई. अनंतनाग के पास बारामुला-बनिहाल ट्रेन की विंडस्क्रीन से एक चील टकरा गई, जिससे शीशा टूट गया और लोको पायलट को चेहरे पर हल्की चोटें आईं. उसकी नाक पर खरोंच और माथे पर निशान दिखे. हैरानी की बात यह रही कि चील को कोई चोट नहीं लगी और वह ट्रेन के केबिन के अंदर शांति से बैठी रही.

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टूटा हुआ शीशा, घायल ड्राइवर और शांत बैठी चील दिखाई दे रही है. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना बारामुला से बनिहाल जा रही ट्रेन की है. इस साल यह पहली बार नहीं है जब ट्रेन और जंगली जानवर की टक्कर हुई हो. इससे पहले जुलाई में पश्चिम बंगाल में एक मादा हाथी और उसके बच्चे सहित तीन हाथियों की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई थी.

वीडियो में दिखता है कि ट्रेन का शीशा टूटा हुआ है, और केबिन के फर्श पर एक चील शांत बैठी हुई है. पास में लोको पायलट घायल हालत में दिखता है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं.  वीडियो बना रहा व्यक्ति कहता है, “यह चील उड़कर ट्रेन की विंडस्क्रीन से टकरा गई, जिससे शीशा टूट गया और ड्राइवर घायल हो गया. ट्रेन बारामुला से बनिहाल जा रही थी और चील अभी भी यहीं बैठी है. ”

हाल ही में वन्यजीव रेल दुर्घटनाओं ने चिंता बढ़ाई
इस साल वन्यजीवों से जुड़ी यह पहली रेल दुर्घटना नहीं है. इससे पहले जुलाई में, पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में एक मादा हाथी और उसके बच्चे सहित तीन हाथियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी. उस समय पीटीआई ने बताया था कि ये हाथी सरडीहा और बंशटोला स्टेशनों के बीच पटरियों पर गिर गए थे.

