शादी में मेहमानों को क्यों चढ़ाई जा रही IV ड्रिप? लोग बोले-अब ओपन सर्जरी भी होगी क्या!

एक नया भारतीय वेडिंग ट्रेंड सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वायरल वीडियो में डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान मेहमानों को IV ड्रिप लेते हुए दिखाया गया, जहां पूरा का पूरा 'IV बार' सेटअप नजर आया. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई.

लोग बोल रहे हैं ये शादी है या कोई मेडिकल लाउंज (Photo:Insta/skulptedbykan)
भारतीय शादियां सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि दिनों तक चलने वाले जश्न, दमदार डांस, भारी खाना और रातभर चलने वाली पार्टियों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. जहां मेहमान सजधज कर आते हैं, हल्दी–मेहंदी से लेकर संगीत और कॉकटेल नाइट तक हर फंक्शन एक मिनी-फेस्टिवल की तरह होता है. लेकिन एक डेस्टिनेशन वेडिंग ने 'हॉस्पिटैलिटी' की परिभाषा ही पलटकर रख दी.

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में मेहमान सोफों पर आराम से बैठे दिखे-हाथ में ग्लास या प्लेट नहीं, बल्कि उनके हाथों में लगी IV ड्रिप! पूरा सेटअप ऐसा था कि लोग देखकर हैरान रह गए और बोले कि ये शादी है या कोई मेडिकल लाउंज?. आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है.

IV ड्रिप बार लगा वेडिंग में

वायरल वीडियो में दिखा कि पूलसाइड पर बाकायदा एक IV ड्रिप बार लगा है, जहां मेहमान विटामिन-इन्फ्यूजन ले रहे हैं. ये वीडियो @skulptedbykan इंस्टा पेज पर शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है-सोचिए, आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग में पहुंचे हैं…और नींबू पानी की जगह पूलसाइड पर एक दमदार IV बार लगा हुआ है.कंसेप्ट जितना सिंपल है, उतना ही पूरी वेडिंग एक्सपीरियंस को एक नया लेवल दे देता है.अगर आप 2025 में शादी होस्ट कर रहे हैं…तो ये ऐसा फ्लेक्स है जो दिखने में भी स्टाइलिश है और लोगों की हेल्प भी करता है.अपनी अगली वेडिंग के लिए ऑन-द-गो IV Drip Bar बुक करने के लिए हमसे संपर्क करें.

देखें वायरल वीडियो

 


हैंगओवर क्योर या रिस्की ट्रेंड?

शादियों में देर रात पार्टी, शराब और भारी खाने के बाद कई जगह ऐसे IV ड्रिप काउंटर 'हैंगओवर रिलीफट और 'क्विक वेलनेस बूस्ट' के नाम पर लगाए जा रहे हैं.इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट मिलाए जाते हैं, जो तुरंत एनर्जी और स्किन ग्लो देने का दावा करते हैं.लेकिन डॉक्टरों ने कई बार चेतावनी दी है-बिना मेडिकल सुपरविजन के IV ड्रिप लेना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर किसी होटल या पार्टी स्पॉट पर.

अब अगला क्या, ओपन सर्जरी?

एक यूजर ने लिखा कि कितना भी ग्लोरिफाई कर दो… ये कूल नहीं है. हैंगओवर शरीर का सिग्नल है, इसे इग्नोर मत करो.एक और यूजर ने मज़ाक में कहा कि बहुत कूल हो गया… अब अगला क्या, ओपन सर्जरी?

कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह कानूनी भी है? ऐसे ड्रिप देने वाला वेंडर जेल जा सकता है। यह हेल्थ के लिए फेटल है. किसी मेडिकल बॉडी से क्लियरेंस है भी?

कुछ यूज़र्स ने इसे भारतीय शादियों की बदलती दिशा पर तंज कसते हुए कहा कि शादियां रीति-रिवाजों और पूजा के लिए होती थीं… अब दारू और IV ड्रिप मेनस्ट्रीम हो गया?

TOPICS:

