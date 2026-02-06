scorecardresearch
 
कबाड़ सिम से निकाला 26 लाख का सोना! चीन के युवक का वीडियो चर्चा में

चीन में एक युवक ने पुराने सिम कार्ड्स से 191 ग्राम सोना निकालकर इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है. लेकिन उसने चेतावनी दी है कि ये बेहद खतरनाक है, घर पर मत करें! वीडियो वायरल होते ही पुरानी सिम कार्ड्स की डिमांड अचानक बढ़ गई.

चीन के सेकंड-हैंड प्लेटफॉर्म्स पर पुराने सिम कार्ड्स खरीदने की अचानक मांग बढ़ गई (Representative Photo:Pixabay)
दक्षिणी चीन का एक युवक इन दिनों सुर्खियों में है. उसने एक वीडियो में दिखाया कि पुराने मोबाइल सिम कार्ड्स से सोना कैसे निकाला जा सकता है. इस अनोखे तरीके ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींचा और देखते ही देखते इस्तेमाल हो चुके सिम कार्ड्स खरीदने की होड़ शुरू हो गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, युवक ने साफ चेतावनी भी दी है कि यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक है और आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं.

कौन है यह युवक और कैसे निकाला गया सोना?

ऑनलाइन दुनिया में कियाओ (Qiao) नाम से जाना जाने वाला यह व्यक्ति चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के हुइझोउ का रहने वाला है. वह कबाड़ से कीमती धातुएं निकालने और उन्हें शुद्ध करने का काम करता है. 20 जनवरी को उसने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने अपना पूरा प्रोसेस दिखाया और यह वीडियो जल्दी ही वायरल हो गया।

वीडियो में कियाओ पुराने सिम कार्ड्स को रसायनों से भरे बड़े ड्रमों में डालता है. ये सिम कार्ड्स कई चरणों की जंग लगने (corrosion), डिस्प्लेसमेंट, और हीटिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसके बाद उनसे सोने जैसा कीचड़ निकलता है. आगे छानने और गर्म करने के बाद चियाओ को कुल 191 ग्राम सोना प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख युआन बताई गई यानी लगभग  26 लाख रुपये.

दो टन स्क्रैप से मिला सोना

कियाओ ने शियाओश्यांग मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि इस प्रक्रिया में उसने लगभग दो टन स्क्रैप इस्तेमाल किया था. उसने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्क्रैप केवल सिम कार्ड्स का नहीं था, बल्कि दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से आने वाले मिश्रित चिप-वेस्ट का हिस्सा था.

देखें वायरल वीडियो

उसने बताया कि सिम कार्ड्स के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर टिकाऊपन और जंग से बचाने के लिए सोने की पतली परत चढ़ाई जाती है. मुख्यभूमि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक साधारण सिम कार्ड में 0.001 ग्राम से भी कम सोना होता है. इसके अलावा बैंक कार्ड चिप्स और संचार उपकरणों के संपर्क हिस्सों से भी सोना निकाला जा सकता है.

वायरल होते ही बढ़ी पुराने सिम कार्ड्स की मांग

वीडियो जैसे-जैसे फैला, चीन के सेकंड-हैंड प्लेटफॉर्म्स पर पुराने सिम कार्ड्स खरीदने की अचानक मांग बढ़ गई. कुछ विक्रेताओं ने इन्हें 'अल्केमी मटेरियल' कहकर भी बेचना शुरू कर दिया.

कियाओ की चेतावनी

कियाओ ने कहा कि उसका वीडियो सिर्फ ज्ञान साझा करने के लिए था. वह आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ कानूनी रूप से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोसेस करता है. उसने जोर देकर कहा कि आम लोग इस प्रक्रिया को घर पर न दोहराएं क्योंकि यह बेहद खतरनाक, और कई मामलों में गैरकानूनी भी हो सकती है.
 

