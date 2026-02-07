एडल्ट साइट पर अपना वीडियो देख चौंका शख्स, बताया- कुछ दिन पहले होटल में रुका था!

'कलयुग' नाम की एक फिल्म 2005 में आई थी. इसमें कुणाल खेमू, इमरान हाशमी और आशुतोष राणा जैसे दिग्गज कलाकार थे. इस फिल्म में दिखाया गया था कि एक होटल में हनीमून मनाने गए जोड़े का अंतरंग वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर एडल्ट साइट पर डाल दिया गया था. इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है, हूबहू ऐसी ही घटना असल जिंदगी में भी कई ऐसे लोग साथ घट चुकी है. एक विदेशी कपल के साथ भी चीन में कुछ ऐसा ही हुआ.

हांगकांग के एरिक (काल्पनिक नाम) नाम के शख्स को एडल्ट साइट देखने की आदत थी. एक दिन जब वो ऐसा कर रहा था, तभी उसे एक ऐसा वीडियो दिखा, जिसने उसका सिर घुमा दिया. वीडियो में वो जिस जोड़े को देख रहा था वो कोई और नहीं उसकी प्रेमिका और वो खुद था. साइट पर स्क्रॉल करते-करते उसे खुद के अंतरंग दृश्य दिख गए थे.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के तीन हफ्ते पहले एरिक ने दक्षिणी चीन के शेन्जेन में एक होटल में रात बिताई थी. वह इस बात से अनजान था कि कमरे में सिर्फ वो और उसकी गर्लफ्रेंड है. जबकि, उनके सबसे अंतरंग क्षणों को होटल के कमरे में छिपे एक कैमरे में कैद कर लिया गया था और फुटेज उन हजारों अजनबियों के लिए उपलब्ध करा दिया गया था जिन्होंने उस चैनल पर लॉग इन किया था.

जब एरिक ने इस बारे में अपनी गर्लफ्रेंड (एमिली- बदला हुआ नाम) को बताया कि चीन में होटल में रुकने के दौरान उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और उसे एडिट कर एक घंटे का बना दिया गया था. अब इसे टेलीग्राम पर अपलोड किया गया है, तो एमिली को लगा कि वह मजाक कर रहा है. फिर उसने खुद फुटेज देखी और वह बेहद शर्मिंदा हुई.एमिली को इस बात का बहुत डर था कि कहीं वह वीडियो उसके ऑफिस के कुलिग और परिवार वालों ने न देख लिया हो. कपल ने कई हफ्तों तक एक-दूसरे से बात नहीं की.

यह उद्योग, जो भोले-भाले जोड़ों के अंतरंग पलों को स्पाई कैम में कैद कर उसे ऑनलाइन बेच देते हैं. चीन में कम से कम एक दशक से फल-फूल रहा है. जबकि, देश में पोर्न का निर्माण और वितरण अवैध है. पिछले कुछ सालों में यह मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग - खासकर महिलाएं - पेंसिल के इरेजर जितने छोटे कैमरों को पहचानने के तरीके साझा कर रही हैं. वहीं कुछ लोगों ने तो कैमरे में कैद होने से बचने के लिए होटल के कमरों के अंदर टेंट तक लगाते देखे गए हैं.

पिछले साल अप्रैल में चीन की सरकार ने होटलों में फैली इस महामारी को रोकने के लिए नए नियम बनाए, जिसके तहत होटल मालिकों को नियमित रूप से छिपे हुए कैमरों की जांच करने की जरूरत थी. लेकिन होटल के कमरे के अंदर गुपचुप तरीके से फिल्माए जाने का खतरा अभी भी बना हुआ है. बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने होटल के कमरों में फिल्माए गए हजारों जासूसी कैमरों के वीडियो पाए हैं, जिन्हें कई साइटों पर पोर्न के रूप में बेचा जा रहा है.

