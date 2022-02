कौन है भारत का वो लड़का जिससे ब्रिटेन की महिला अफसर ने की शादी?

ब्रिटेन की एक महिला अफसर और एक भारतीय युवक की शादी सुर्खियों में हैं. दिल्ली में काम कर रहीं ब्रिटेन की डिप्टी ट्रेड कमिश्नर (साउथ एशिया) रिआनन हैरीज (Rhiannon Harries) ने भारत के हिमांशु पांडे (Himanshu Pandey) से शादी की है. रिआनन ने ट्वीट कर अपनी शादी की जानकारी दी है. तो आइए जानते हैं कौन हैं हिमांशु पांडे, जिनपर आया ब्रिटेन की महिला अफसर का दिल...

Rhiannon Harries के ट्विटर प्रोफ़ाइल के मुताबिक, वो भारत में Deputy Trade Commissioner (South Asia) के पद पर तैनात हैं. उन्होंने ट्विटर पर हिमांशु संग अपनी शादी की फोटो शेयर की है. कपल शादी के जोड़े नजर आ रहा है. ग्रीन इकोनॉमी की समर्थक रिआनन की ट्रैवल में भी रुचि है.

वहीं हिमांशु पांडे एक फिल्ममेकर हैं. हिमांशु ने अपने Instagram प्रोफ़ाइल में खुद को GODROCK Films कंपनी का फाउंडर और डायरेक्टर बताया है. उन्होंने एक यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर किया है.

Himanshu @godrockfilms & I are overwhelmed by the beautiful messages of congratulations on our #shaadi from across #India & beyond. Thank you for making me feel even more welcome in #IncredibleIndia - definitely feeling the love! 💕🇮🇳🇬🇧🙏🏻 pic.twitter.com/j4DIliQLOs

कौन हैं हिमांशु पांडे?

इंस्टाग्राम में दी गई जानकारी के अनुसार, हिमांशु पांडे एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता और Sri Aurobindo Centre for Arts and Communication के पूर्व छात्र हैं. एक दशक से अधिक के अनुभव के साथ, हिमांशु ने विभिन्न फिल्म और वीडियो प्रोजेक्ट में बतौर कास्टिंग निर्देशक, निर्देशक, लेखक और निर्माता के रूप में काम किया है. वह ADJB प्रोडक्शन न्यूयॉर्क जैसे संगठनों के लिए फिल्म की शूटिंग के आयोजन और योजना बनाने में भी शामिल रहे हैं.

ब्रिटिश महिला से की शादी

हाल ही में हिमांशु और रिआनन हैरीज शादी के बंधन में बंधे हैं. हैरीज कहती हैं कि उन्हें काफी खुशी है कि भारत अब हमेशा के लिए उनका घर हो गया है. उन्होंने शादी की फोटो शेयर करते हुए #IncredibleIndia के साथ-साथ #shaadi #livingbridge #pariwar हैशटैग भी यूज किए हैं.

Congratulations to my friend @RhiannonUKGov as she starts are new life. Wish her and her groom eternal happiness on behalf of all the @UKinHyderabad.



Extremely sorry commitments here prevented me from joining the wonderful series of celebrations they have choreographed. https://t.co/I48xmN8eyR