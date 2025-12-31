जब दुल्हन की सहेलियां भी साथ में लेने लगी फेरे... कारण था मजेदार! देखें वीडियो

अक्सर ही सोशल मीडिया पर शादियों से जुड़ी इमोशनल या दुल्हा- दुल्हन के झगड़े की वीडियो तेजी से वायरल होती हैं. लेकिन हाल के समय में वायरल हो रही वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई खूब हंस रहा है.

इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह दुल्हन की सहेलियां उसके लिए ओवर-केयरिंग हैं, जो माहौल को बदल देता है और हंसी में बदल देता है.

वायरल हो रहे वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा रहा है कि दुल्हन ने लाल रंग का भारी लहंगा कैरी किया है और फेरे ले रही है. लेकिन भारी लहंगे की वजह से दुल्हन ठीक से चल नहीं पा रही है. ये देखते ही उसकी सहेलियां उसकी मदद के लिए आगे आ जाती हैं और उसका लहंगा पकड़कर उसके साथ ही फेरे लेने लगती है, जिसके बाद से उन्हें टोका गया और कहा गया कि तुम लोग साथ न चलो वरना तुम भी शादीशुदा मानी जाओगी.

रोका गया फेरा

दोस्त की मदद करते वक्त उसकी सहेलियां इतनी मग्न हो गई थी कि वह दुल्हा-दुल्हन के साथ फेरे लेने लगीं, तब ही उन्हें टोका गया कि नौ नो, इन लोग के साथ मत चलो वरना तुम भी शादीशुदा मानी जाओगी. यह सुनते ही दोनों हंसने लगे और एक सेकंड में माहौल बदल गया. वहीं, दुल्हन की सहेलियां इस दौरान हैरान और कंफ्यूज दिखीं.

पंडित जी भी लगे हंसने

इस पूरे वाकया को देखकर वहां पर मौजूद हर कोई हंसने लगा. यहां तक की वहां पर मौजूद पंडित जी भी खुद को रोक नहीं पाएं. इस घटना ने वहां पर मौजूद लोगों के साथ सोशल मीडिया यूजर्स को भी खूब एंटरटेन किया है.

मजे से लोग देख रहे हैं वीडियो

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अब तक इसे 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं, कमेंट सेक्शन में लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजन ने लिखा एक वीडियो में इतनी डाइवर्सिटी, बहुत क्यूट. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि दूल्हा चुपचाप सब होते हुए देख रहा था.



