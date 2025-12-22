मॉल में घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, फिर सिंदूर-मंगलसूत्र पहनाकर कर ली शादी, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मॉल में उस समय लोग हैरान रह गए, जब एक युवक ने सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज किया. खास बात यह रही कि यह प्रपोजल सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवक ने वहीं पर शादी भी कर ली. यह घटना गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एक घुटने पर बैठकर उसे शादी का प्रस्ताव देता है. आसपास मौजूद लोग यह नजारा देखकर रुक जाते हैं और अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं. लड़की पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है.
मॉल में सिंदूर लगाकर की शादी
इसके बाद युवक अंगूठी निकालने की बजाय एक छोटी डिब्बी खोलता है, जिसमें सिंदूर होता है. वह लड़की के माथे पर सिंदूर लगाता है. फिर दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हैं और वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं. कुछ ही पलों बाद युवक अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालता है और लड़की के गले में पहना देता है. इस तरह मॉल के बीचों-बीच दोनों की शादी हो जाती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोगों की इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. कुछ लोगों को यह बेहद रोमांटिक लगा, तो कुछ ने इसे मजाक और दिखावा बताया.
सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
एक यूजर ने लिखा, 'दूल्हा, दुल्हन और गवाह सब मौजूद थे, शादी पूरी हो गई. वहीं किसी ने मजाक में कहा, 'कल का काम आज ही कर लिया.'कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इतना आत्मविश्वास आखिर आता कहां से है. हालांकि, कुछ लोगों ने आलोचना भी की. किसी ने कहा कि आजकल लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं. वहीं कुछ ने इसे पब्लिक जगह पर गलत और अजीब बताया. यह अनोखा प्रपोजल और शादी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. अदिति गौर @140wisdompearls ने लिखा-मुझे अच्छा लगा.
दूल्हा, दुल्हन और गवाह (शादियों में लोगों के उपस्थित होने का मूल उद्देश्य). हमें और क्या चाहिए? इंद्र कुमार @ikashyap नाम के यूजर ने लिखा-अरे पैसे कितने बच गए. किसी को खाना भी नहीं खिलाना पड़ा और खराब क्वालिटी, क्राउड सोर्स्ड वीडियो से कपल वायरल और फेमस हो गया. अमित जैन @amitjain002015 नाम के यूजर ने लिखा-लड़की बहुत बड़ी मूर्ख है. खुद से शादी इस तरह से ही करनी है तो कोर्ट ऑर्डर करो ना, जो पक्का काम है.
इमलकी @luckydrdo नाम के यूजर ने लिखा- ये सब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलेगा फिर सब अपने रास्ते जब दाल रोटी का भाव पता चलेगा लड़के को या लड़की को जब घर में काम करना पड़ेगा उसके बाद सब खत्म क्योंकि अभी तक तो घूमना फिरना ही था असली जिंदगी का पता शादी के बाद ही पता चलता.