scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोई हथकड़ी में तो कोई दीवार फांदकर बिहार इंटर एग्जाम देने पहुंचा! वायरल हो गए वीडियो

बिहार में 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है. ऐसे में कई जगहों से वैसे गुस्साएं छात्र-छात्राओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें समय पर सेंटर नहीं पहुंचने पर अंदर जाने नहीं दिया गया. ऐसे परीक्षार्थी अफसरों को घेरते और रोते-बिलखते दिखाई दे रहे हैं. वहीं कुछ वीडिओ ऐसे हैं, जहां गेट पर जमा भीड़ को हटाने के लिए पुलिस लाठी चार्ज करती दिखाई दे रही है.

Advertisement
X
बिहार में इंटर परीक्षा से जुड़े ऐसे वीडियो हो रहे वायरल (Photo - X)
बिहार में इंटर परीक्षा से जुड़े ऐसे वीडियो हो रहे वायरल (Photo - X)

बिहार में 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एग्जाम ऐसे जुड़े वीडियो वायरल होने लगे हैं, जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए. सबसे ज्यादा वीडियो वैसे सेंटर्स से वायरल हो रहे हैं, जहां समय की पाबंदी की वजह से परीक्षार्थियों को एग्जमिनेशन हॉल में घुसने ही नहीं दिया गया. ऐसे में कुछ छात्र-छात्राओं ने अंदर जाने के ऐसा तरीका आजमाया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. 

सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो इंटर की परीक्षा से जुड़े बताए जा रहे हैं. कहीं कोई दीवार फांदता दिखाई दे रहा है, तो कहीं भीड़ अफसरों को घेरकर करियर बर्बाद होने की दुहाई देती दिखाई दे रही है. किसी सेंटर के बाहर लाठी चार्ज हो रहा है तो कहीं हिरासत में बंद हाथ में हथकड़ी लगाए परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे दिख रहे हैं. 

बिहार के एक सेंटर से ऐसा भी वीडियो सामने आया जहां एक छात्रा दीवार फांदकर अंदर जाती दिखाई दी. दावा किया जा रहा है कि ये इस साल के इंटरमीडिएट परीक्षा का वीडियो है. इसे हिलसा स्थित एक परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है. यहां सेंटर का गेट बंद कर दिया गया था.इसके बाद छात्रा दीवीर फांदकर अंदर जाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement

वहीं बिहार के जहानाबाद के रतनी प्रखंड के शकुराबाद के परीक्षा केंद्र का  भी एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें न्यायिक हिरासत में बंद दो परीक्षार्थी हाथ में हथकड़ी लगाए परीक्षा देने पहुंचे हुए थे. उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे. 

एक वीडियो राजधानी पटना के किसी परीक्षा केंद्र का है, जहां समय सेंटर का गेट बंद हो चुका था और परीक्षार्थी गेट पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे. वहीं कुछ छात्राएं रोती और गेट को पीटती  नजर आईं. छात्र-छात्राओं का आरोप था कि समय से पहुंचने के बावजूद उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया. 

इसी तरह एक और वीडियो वायरल हो रहा है. इसके बारे में दावा किया जा रहा  है कि ये भी इस साल के इंटर परीक्षा का है. इसमें एक शिक्षक को गेट से बाहर निकलकर परीक्षार्थियों को धमकाते दिखाया गया है. क्योंकि परीक्षार्थी अंदर जाने की मांग को लेकर गेट पर हंगामा कर रहे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

bihar dog bite data 776 people every day big problem
बिहार में रोज 776 लोगों को काट रहे हैं कुत्ते, जानिए किस जिले में सबसे बुरा हाल
विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करते अनंत सिंह. (Photo: Screengrab)
जेल से निकले बाहुबली अनंत सिंह, विधानसभा में छुए नीतीश कुमार के पैर- VIDEO
Nitish Kumar
‘विकसित बिहार’ की राह आज होगी तय! 2026-27 के लिए विधानसभा में पेश होगा बजट
Patna NEET Student Death Case
नई CCTV फुटेज, SIT जांच और अब CBI की एंट्री... उलझी NEET छात्रा की डेथ मिस्ट्री
vande bharat sleeper Train (File Photo-PTI)
बिहार को सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, 10379 करोड़ का रेल बजट भी मिला
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    पार्लियामेंट बजट सत्र
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement