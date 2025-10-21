scorecardresearch
 

बेंगलुरु और चेन्नई का दिवाली का नजारा हुआ वायरल, ड्रोन से दिखी आसमान में रंगों की जगमगाहट

एक बेंगलुरु के ड्रोन पायलट ने दिवाली की रात का शानदार हाइपरलैप्स वीडियो शेयर किया, जिसमें आसमान पटाखों और रोशनी से जगमगा रहा है. यह नजारा इतना खूबसूरत था कि सोशल मीडिया यूजर्स देखते ही रह गए.

एक बेंगलुरु के ड्रोन पायलट ने दिवाली की रात का शानदार हाइपरलैप्स वीडियो शेयर किया (Photo: Srihari Karanth/X)
दिवाली की रात बेंगलुरु का आसमान रंगों और रोशनी से चमक उठा. शहर के रहने वाले श्रीहरि करंथ, जो DGCA प्रमाणित ड्रोन पायलट हैं, उन्होंने इस शानदार नजारे का एक हाइपरलैप्स वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने इसे जमकर सराहा.

वीडियो में बेंगलुरु की खूबसूरत स्काईलाइन नजर आ रही है, जहां इमारतें रोशनी से नहाई हुई हैं और आसमान में पटाखों की चमक फैली हुई है. श्रीहरि ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा-बेंगलुरु के आसमान से दिखी दिवाली की शानदार झलक.

जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने तारीफों की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा – जब लोग कहते हैं कि बेंगलुरु बोरिंग शहर है, तब ऐसे वीडियो देखकर गर्व होता है कि मैं इसी शहर से हूं.
दूसरे यूज़र ने लिखा-बेहतरीन काम! काश इसे किसी इंटरनेशनल फोरम पर भी भेजा जाए ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भारत की दिवाली कितनी खूबसूरत होती है.

देखें वीडियो


यह वीडियो न सिर्फ बेंगलुरु की दिवाली की रौनक दिखाता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि जब ऊपर से देखा जाए तो यह शहर कितना खूबसूरत और जिंदा नजर आता है-रोशनी, रंग और खुशी से भरा हुआ.

क्या आपने कभी दिवाली की रात 500 मीटर की ऊंचाई से चेन्नई को देखा है? ये नजारा दिखाता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है.आसमान से देखने पर पूरा शहर दिवाली की रोशनी, पटाखों और रंग-बिरंगी चमक में नहाया हुआ नजर आता है.वीडियो पर लिखा टेक्स्ट भी दर्शकों का ध्यान खींचता है -क्या आपने कभी दिवाली की रात 500 मीटर की ऊंचाई से चेन्नई को देखा है?

यह छोटा सा क्लिप अब इंस्टाग्राम पर एक मिलियन से ज़्यादा व्यूज हासिल कर चुका है. देशभर से लोग इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं.कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने वीडियो की तारीफ करते हुए लिखा-कमाल का नज़ारा है!, चेन्नई कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा!लोग न सिर्फ शहर की खूबसूरती बल्कि ड्रोन वीडियोग्राफी की कला की भी जमकर सराहना कर रहे हैं.

