रील के लिए ट्रेन में नहाना पड़ा महंगा, रेलवे ने कहा- शख्स की पहचान हो गई और अब RPF...

आपने सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो देखा होगा, जिसमें एक शख्स नहाते हुए नजर आ रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने वायरल वीडियो को लेकर जवाब दिया है. रेलवे का कहना है कि ट्रेन में नहाते हुए वीडियो बनाने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है और अब आरपीएफ शख्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी. बता दें कि ये वीडियो पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है और अब शख्स पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या था...

और पढ़ें

वीडियो में क्या था?

इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ट्रेन में ही नहा रहा है. ये शख्स बाल्टी भरकर गेट के पास ट्रेन में नहा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि इस वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है. बताया जा रहा है कि शख्स ने रील बनाने के लिए ऐसा किया था. लेकिन, जब वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इस शख्स की आलोचना की और पहले लोग शख्स पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे. ये वीडियो झांसी स्टेशन का था, जहां ये शख्स वीडियो बना रहा था.

रेलवे ने किया ट्वीट

वीडियो के वायरल होने के बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है और इस वायरल वीडियो पर कार्रवाई की बात की है. रेलवे ने कहा है, 'वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ट्रेन में नहाने का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. इस व्यक्ति द्वारा रील बनाकर लोकप्रियता हासिल करने के लिये ऐसा कार्य करने की बात स्वीकार की गयी है. आरपीएफ द्वारा उपरोक्त व्यक्ति के विरुध्द विधिक कार्यवाही की जा रही है. उत्तर मध्य रेलवे समस्त यात्रियों से यह अनुरोध करता है कि ऐसा कार्य न करें जो अनुचित है और अन्य यात्रियों के लिए असुविधाजनक भी.'

Advertisement

क्या हैं रेलवे के नियम?

ट्रेन में नहाने को रेलवे ने किसी “स्पष्ट अपराध” के रूप में दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया है. हालांकि, दूसरे यात्रियों को असुविधा पहुंचाने, गंदगी फैलाने, अनुचित आचरण, रेलवे संपत्ति का दुरुपयोग आदि नियमों के तहत शख्स पर कार्रवाई की जा सकती है.

---- समाप्त ----