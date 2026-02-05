scorecardresearch
 
मुसीबत न बन जाए खराब मौसम, अनजान रास्तों पर खुद को कैसे रखें सुरक्षित

अगर आप किसी अनजान शहर में सफर पर हैं और अचानक मौसम बिगड़ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ी योजना, सुरक्षा का ध्यान और सही तैयारी के साथ आप अपने सफर को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं.

ट्रिप पर निकलने से पहले 'वेदर फॉरकास्ट' चेक करना कभी न भूलें (Photo: Pexels)
किसी अनजान शहर की यात्रा पर होना और अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ जाना, किसी भी ट्रैवलर के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है. चाहे वह भारी बारिश हो, अचानक शुरू हुई बर्फबारी या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, ऐसी स्थिति में अक्सर घबराहट होना स्वाभाविक है. हालांकि, अगर आप सही योजना और थोड़ी सी समझदारी से काम लें, तो इस खराब मौसम में भी आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं. अनजान रास्तों पर जोखिम मोल लेने के बजाय कुछ आसान सावधानियां बरतकर आप अपनी ट्रिप को बिगड़ने से बचा सकते हैं.

तैयारी और सूझबूझ को दें प्राथमिकता

जब भी आपको लगे कि मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, तो सबसे पहले अपने फोन पर मौसम का सटीक पूर्वानुमान चेक करें. इससे आपको यह अंदाजा मिल जाएगा कि खराब स्थिति कितनी देर तक बनी रहने वाली है. इसके साथ ही, अपने ट्रैवल प्लान को थोड़ा लचीला रखना बहुत जरूरी है. अगर स्थिति हाथ से बाहर लगे, तो किसी भी बाहरी एडवेंचर को तुरंत रद्द कर दें और उसे अगले दिन के लिए टालना ही बेहतर होता है. इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों जैसे होटल स्टाफ या टैक्सी ड्राइवरों से बात करना सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि उन्हें उन रास्तों और मौसम की बारीक जानकारी होती है जो शायद आपको किसी मैप पर न मिले.

यह भी पढ़ें: इंग्लैंड की वो जादुई जगहें जहां हुई 'ब्रिजर्टन' की शूटिंग, खूबसूरती देख हार बैठेंगे दिल

यातायात के सुरक्षित साधनों का करें चुनाव

खराब मौसम में अनजान रास्तों पर खुद गाड़ी चलाने का जोखिम उठाना खतरनाक हो सकता है. यही कारण है कि ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस या लोकल टैक्सी का उपयोग करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. स्थानीय चालकों को खराब रास्तों और जलभराव वाले इलाकों की बेहतर समझ होती है. यही नहीं, अगर आप कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं, तो उड़ानों के रद्द होने की संभावना को देखते हुए ट्रेन या बस स्टेशनों का विकल्प बेहतर रहता है क्योंकि वहां अक्सर यात्रियों के रुकने और राहत की अच्छी व्यवस्था होती है. यदि बारिश या बर्फबारी बहुत तेज है, तो बेवजह बाहर निकलने के बजाय सुरक्षित ठिकाने पर ही रुकना समझदारी है.

जरूरी सामान और तकनीक का रखें ध्यान

मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए पैकिंग के दौरान वाटरप्रूफ जैकेट, रेनकोट या छाता हमेशा अपने पास रखें. इसके अलावा, डिजिटल युग में अपने गैजेट्स की सुरक्षा करना भी बेहद अहम है. इसलिए, अपने फोन को चालू रखने के लिए पावर बैंक साथ रखें और मोबाइल व जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए 'जिपलॉक बैग्स' या वाटरप्रूफ कवर का इस्तेमाल करें. यही नहीं, अपनी आईडी, टिकट और कैश को नमी से बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि मुसीबत के समय आपके पास अपनी पहचान और जरूरी संसाधन सुरक्षित रहें.

यह भी पढ़ें: सिंगापुर की ये 5 जगहें, जो तस्वीरों से भी ज्यादा हकीकत में लगती हैं कमाल

मजबूरी में फंस जाएं तो क्या करें

अगर आप सफर के दौरान कहीं बीच में फंस गए हैं, तो घबराने के बजाय किसी ऊंची और सुरक्षित जगह की तलाश करें. जलभराव वाले इलाकों या ढलान वाली सड़कों से दूर रहना ही सुरक्षित होता है. इसके साथ ही, यदि बाहर घूमना मुमकिन न हो, तो आप म्यूजियम, मॉल या किसी अच्छे कैफे जैसी जगहों पर समय बिता सकते हैं. यही नहीं, प्रशासन की ओर से जारी होने वाली किसी भी सूचना या न्यूज अपडेट के संपर्क में रहें, ताकि आपको यह पता रहे कि सुरक्षित रूप से होटल वापस लौटने के लिए सही रास्ता और समय कौन सा है.
 

