नए साल के जश्न में 'विलेन' न बन जाए मौसम, छुट्टियों पर जाने से पहले जानिए मौसम विभाग का अलर्ट

नए साल से पहले देश के बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 25 से 30 दिसंबर के बीच उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में शीत लहर और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है. ऐसे में अगर आप नए साल पर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो मौसम अपडेट पर नजर रखना बेहद जरूरी है.

पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में कोहरे का अलर्ट (Photo: PTI)
पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में कोहरे का अलर्ट (Photo: PTI)

दिसंबर का आखिरी हफ्ता करीब है और देश भर में नए साल के जश्न की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. कोई पहाड़ों की बर्फबारी देखने का मन बना रहा है तो कोई मैदानी इलाकों में दोस्तों के साथ पार्टी की योजना बना रहा है. लेकिन, आपकी इन खुशियों पर मौसम का मिजाज पानी फेर सकता है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 25 से 30 दिसंबर के बीच उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और भीषण कोहरा छाए रहने का अनुमान है. ऐसे में अगर आप भी अपनी पैकिंग पूरी कर चुके हैं, तो एक बार मौसम की चेतावनी पर गौर करना बेहद जरूरी है ताकि आपकी ट्रिप यादगार के बजाय मुश्किलों भरी न हो जाए.

यह भी पढ़ें: अरावली की गोद में छिपा 'कुबेर का खजाना', जिसे मुगलों से लेकर जाटों तक कोई नहीं खोज पाया

Christmas Tree: 25 दिसंबर को क्यों सजता है ये खास ट्री?

उत्तर भारत में शीत लहर से बढ़ेगी ठंड की मार

मौसम विभाग के अनुसार 25 से 27 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई इलाकों में शीत लहर चल सकती है. इन राज्यों में तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है, खासकर रात और सुबह के समय ठंड ज्यादा चुभेगी. इसके अलावा उत्तराखंड में 25 और 26 दिसंबर को दिन में भी ठंड से लेकर भीषण ठंड की स्थिति बनी रह सकती है.

वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर से ही ठंड तेज होने के संकेत हैं. जब दिन के समय तापमान नहीं बढ़ पाता, तब ठंड पूरे दिन महसूस होती है और यही स्थिति यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है.

पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी से रास्ते हो सकते हैं बंद

जो लोग नए साल पर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए यह खबर खास है. 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है. हिमाचल प्रदेश में 28 और 30 दिसंबर को, जबकि उत्तराखंड में 29 और 30 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फ गिरने से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और कई जगह रास्ते बंद होने का खतरा भी रहेगा. ऐसे में पहाड़ी इलाकों की यात्रा से पहले मौसम अपडेट और स्थानीय हालात की जानकारी लेना बेहद जरूरी है.

घना कोहरा बना सकता है सफर का सबसे बड़ा रोड़ा

आने वाले दिनों में घना से बहुत घना कोहरा सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर तक और कुछ इलाकों में 31 दिसंबर तक कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में भी 27 से 29 दिसंबर के बीच सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो सकती है. जबकि बिहार, ओडिशा, असम और मेघालय जैसे राज्यों में भी कई दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. इतना ही नहीं कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात के साथ-साथ उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है.

दक्षिण भारत में बारिश 

उत्तर भारत जहां ठंड और कोहरे से जूझेगा, वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 27 से 29 दिसंबर के बीच गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के अंत तक देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी का असर बना रहेगा. अगर आप नए साल पर कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं, तो मौसम को हल्के में न लें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी ट्रिप का मजा खराब कर सकती है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश के 5 टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुके हैं 'डेंजर ज़ोन', यहां जाने की गलती मत करना

---- समाप्त ----
