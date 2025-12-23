scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अरावली की गोद में छिपा 'कुबेर का खजाना', जिसे मुगलों से लेकर जाटों तक कोई नहीं ढूंढ पाया

अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा अलवर का बाला किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा एक अनसुलझा रहस्य है. शांत दिखने वाला यह किला अपने भीतर ऐसे राज समेटे हुए है, जिनका सच आज तक सामने नहीं आ सका.

Advertisement
X
अरावली की चोटी पर खड़ा अलवर का फौलादी पहरेदार (Photo: incredibleindia.gov.in)
अरावली की चोटी पर खड़ा अलवर का फौलादी पहरेदार (Photo: incredibleindia.gov.in)

अरावली की जिन पहाड़ियों को हम आज सिर्फ पत्थर और धूल का ढेर समझने लगे हैं, दरअसल वे 2.5 अरब साल पुरानी भारत की फौलादी दीवार हैं. ये पहाड़ियां रेगिस्तान की तपती गर्मी को रोककर उत्तर भारत को हरा-भरा रखती हैं. लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच छिड़ी इसी जंग के बीच, अरावली की एक ऊंची चोटी पर राजस्थान का एक ऐतिहासिक प्रहरी आज भी शान से खड़ा है, जिसे हम 'बाला किला' के नाम से जानते हैं.

हैरानी की बात यह है कि जिस किले को देखने के लिए आज लोग दूर-दूर से खिंचे चले आते हैं, वहां कभी परिंदा भी पर नहीं मार सकता था. एक दौर था जब इस किले की दहलीज पार करने के लिए जिले के एसपी (SP) से खास इजाजत लेनी पड़ती थी. आज वक्त बदल गया है, अब बस मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड के पास रखे रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराइए और आप इस जादुई और रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं. लेकिन याद रहे, अरावली की गोद में बसा यह किला जितना शांत दिखता है, इसके भीतर छिपे राज उतने ही गहरे हैं.

सदियों पुराना वो राज जिसे आज तक कोई सुलझा न सका

सम्बंधित ख़बरें

नए साल में कहां घूमना है? मौसम के हिसाब से ऐसे करें प्लान
बांग्लादेश के 5 टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुके हैं 'डेंजर ज़ोन', यहां जाने की गलती मत करना
Aravali Range: न होती तो क्या होता? जानें...
छत्तीसगढ़ का वीडियो अरावली पहाड़ियों से जोड़कर वायरल
फैक्ट चेक: प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के इस वीडियो का अरावली विवाद से नहीं है कुछ लेना-देना
अरावली पर आई सरकार की सफाई, देखें गुजरात आजतक

इस किले की सबसे चर्चित बात है यहां छिपा 'कुबेर का खजाना'. लोककथाओं की मानें तो इस किले की गहराइयों में धन के देवता कुबेर का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है. कहते हैं कि मुगलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मराठों ने घेराबंदी की और जाटों ने भी हर कोना छाना, लेकिन वो खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा. कई लोग इसे महज एक कहानी मानते हैं, तो कई इसे एक ऐसा राज कहते हैं जिसे ढूंढने वाला कभी वापस नहीं आता. यही वजह है कि आज भी यह खजाना इतिहास प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: माउंट आबू से सरिस्का तक... अरावली की पहाड़ियों के वो 5 रत्न, जो आपको इतिहास की सैर कराएंगे

जानिए क्यों कहलाता है यह कुंवारा किला? 
 
1492 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने जब इस किले की नींव रखी थी, तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह किला इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान बनाएगा. करीब 5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा यह दुर्ग अपनी खास बनावट के लिए मशहूर है. इसकी दीवारों में 446 छोटे-छोटे छेद बनाए गए थे, जिनसे सैनिक 10 फुट लंबी बंदूकों से दुश्मनों पर अचूक निशाना लगाते थे.

इसके अलावा, दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए किले में 66 बुर्ज (15 बड़े और 51 छोटे) बनाए गए थे. दिलचस्प बात यह है कि इस किले पर मुगल, मराठा और जाट शासकों का कब्जा रहा, लेकिन इतिहास में कभी यहां कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ. इसी वजह से इसे 'कुंवारा किला' भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: भूल जाएंगे पेरिस और लंदन! भारत के इन शहरों में मनाएं 'यूरोप जैसा' क्रिसमस

बाबर की वो एक रात और जहांगीर का बसेरा

इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि इस किले के वैभव ने बड़े-बड़े मुगल शासकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया. कहा जाता है कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी फतह के बाद यहां सिर्फ एक रात बिताई थी. वहीं, शहजादे सलीम यानी जहांगीर ने तो यहां अपना ठिकाना ही बना लिया था. किले के भीतर जिस कमरे में जहांगीर रुकते थे, उसे आज 'सलीम महल' के नाम से जाना जाता है. जय पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, चांद पोल, कृष्णा पोल और अंधेरी पोल जैसे 6 भव्य दरवाजों वाले इस किले के हर पत्थर में एक अलग ही शान नजर आता है.

Advertisement

यही वजह है कि आज बाला किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि एक रहस्य है, जो लोग इतिहास और रोमांच पसंद करते हैं, उनके लिए यह किला किसी खजाने से कम नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    Advertisement